Bella Hadid chiến đấu bệnh Lyme

Bà Yolanda - mẹ siêu mẫu Bella Hadid - gọi con gái là chiến binh, dũng cảm chống chọi bệnh Lyme nhiều năm qua.

Trên Instagram ngày 18/9, cựu người mẫu Yolanda Hadid, 61 tuổi, gây xúc động khi đăng loạt ảnh Bella trên giường bệnh cùng bài viết về tình trạng của con gái gần đây. Nhìn Bella âm thầm vật lộn với bệnh tật, bà cảm thấy đau đớn đến cùng cực. Bà cho rằng thật khó để giải thích và giúp người khác hiểu những khiếm khuyết vô hình mà căn bệnh Lyme mang lại.

Yolanda Hadid nói cảm thấy tự hào về con gái, nói sẽ đồng hành con, tin những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Ảnh: Instagram/ Bella Hadid

Theo People, Yolanda Hadid cũng mắc Lyme, từng nhận chẩn đoán vào năm 2012. Từ đó, bà cố gắng trở thành tấm gương vượt qua nghịch cảnh cho những bệnh nhân đồng cảnh ngộ. Nhưng giờ đây, bà cho biết cơn đau của bản thân không thể sánh với việc nhìn con gái chịu khổ. Trong bài, bà gọi Bella là chiến binh, người sống sót qua thời gian dài chống chọi căn bệnh.

Trích tâm thư: "Gửi Bellita xinh đẹp của mẹ, con là người kiên cường, dũng cảm. Chẳng đứa trẻ nào đáng phải chịu đựng một căn bệnh mạn tính không thể chữa khỏi trong cơ thể của mình. Mẹ ngưỡng mộ lòng can đảm và ý chí của con khi tiếp tục chiến đấu vì sức khỏe bất chấp những phác đồ điều trị đều thất bại, vô số khó khăn con phải đối mặt. Không có từ nào đủ lớn để diễn tả bóng tối, nỗi đau và địa ngục vô định mà con phải sống cùng từ khi nhận chẩn đoán năm 2013. Với mẹ, con không chỉ sống mà còn học cách tồn tại trong cái nhà tù bộ não tê liệt".

Yolanda Hadid đăng bài một ngày sau khi siêu mẫu Bella chia sẻ loạt ảnh điều trị bệnh, kèm lời xin lỗi vì gần đây không còn xuất hiện nhiều trước công chúng. Ngoài hình bản thân, cô đăng ảnh phong cảnh, hoàng hôn, bầu trời có cầu vồng, mặt trăng và các hoạt động giải trí. Chị gái của cô - siêu mẫu Gigi Hadid - bình luận: "Chị yêu em. Hy vọng em sớm cảm thấy khỏe mạnh vì em xứng đáng có được điều đó".

Bella Hadid thể hiện lạc quan dù gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: Instagram/ Bella Hadid

Không phải lần đầu người đẹp 29 tuổi công khai tình trạng sức khỏe. Năm 2023, cô kể lại cuộc chiến chống bệnh, tiết lộ ảnh chụp hồ sơ bệnh án từ tháng 2/2014. Ở tuổi 18, Bella Hadid đối mặt nhiều vấn đề như mệt mỏi, thiếu tập trung, rối loạn trí nhớ, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, đau đầu, đau khớp. Trên Evening Standard năm 2020, cô nói có lần đột nhiên quên cách lái xe từ nhà ở Malibu đến Santa Monica.

Cũng năm 2023, Bella tạm rời làng mẫu, chuyển đến Texas để bắt đầu cuộc sống mới với người yêu - chàng cao bồi Adan Banuelos, 37 tuổi. Cô dành thời gian "học yêu bản thân" sau nhiều năm bị bệnh Lyme và các hội chứng tâm lý giày vò. Siêu mẫu trở lại sàn catwalk hồi tháng 9/2024.

Theo trang Cộng đồng y tế công cộng Boston: "Lyme là một căn bệnh do vi khuẩn gây ra, lây truyền bởi các con bọ chét nhiễm bệnh sống trên cơ thể hươu nai truyền sang người và động vật. Bệnh gây tổn thương ở các khớp, hệ thần kinh, viêm màng não, tê liệt hệ thần kinh mặt... Những triệu chứng này có thể kéo dài nhiều tháng, thường chuyển từ nhẹ sang nặng". Một số người nổi tiếng khác cũng mắc bệnh này là Justin Bieber, Ben Stiller, Amy Schumer, Justin Timberlake.

Bella Hadid sinh năm 1996, mang trong mình hai dòng máu Hà Lan và Palestine. Người đẹp thường xuất hiện với hình ảnh quyến rũ cùng những bộ ảnh khoe vóc dáng. Năm 2016, Bella được vinh danh tại lễ trao giải Người mẫu của năm (Model of the Year). Cô và chị gái Gigi thuộc danh sách những chân dài nổi danh.

Bella Hadid catwalk từ năm 2012 đến 2021 Bella Hadid catwalk từ năm 2012 đến 2021. Video: Passion For Fashion, A Fashion

Phương Thảo (theo People, Los Angeles Times)