Belarus sẽ luyện cách sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik

Belarus cho biết sẽ thực hành việc triển khai tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc tập trận chung Zapad-2025 với Nga.

"Tất nhiên chúng tôi sẽ cùng với các đồng nghiệp Nga xây dựng kế hoạch sử dụng loại vũ khí này", Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin hôm nay cho biết khi được hỏi liệu có sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik trong cuộc tập trận Zapad sắp tới hay không.

Theo ông Khrenin, đây là một yếu tố quan trọng của răn đe chiến lược và Belarus nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống theo yêu cầu của lãnh đạo nước này.

"Chúng tôi có thể thấy tình hình ở biên giới phía tây, phía bắc, và không thể chủ quan trước các hoạt động quân sự và tình trạng quân sự hóa đang diễn ra. Chúng tôi thể hiện tâm thế cởi mở và bản chất yêu chuộng hòa bình, nhưng phải luôn sẵn sàng chiến đấu", Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tại một sự kiện ở ngoại ô Moskva, Nga hồi năm 2023. Ảnh: AFP

Cuộc tập trận chiến lược Nga - Belarus mang tên Zapad thường có sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ, được cho là nhằm biểu dương lực lượng gần biên giới phía tây của Belarus với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Zapad-2025 dự kiến diễn ra ngày 12-16/9 tại Belarus.

Truyền thông Nga đưa tin khoảng 13.000 binh sĩ sẽ tham gia tập trận, nhưng con số chính xác vẫn chưa được tiết lộ. Khoảng 200.000 binh sĩ đã tham gia tập trận Zapad-2021.

Cuộc tập trận năm nay sẽ tập trung vào việc triển khai các lực lượng để đảm bảo an ninh quân sự cho Nhà nước Liên minh Nga - Belarus. Quân nhân Nga, Belarus cũng dự kiến thực hành đẩy lùi các cuộc không kích và chiến đấu với các nhóm phá hoại của kẻ địch, bên cạnh những nội dung khác.

Belarus là đồng minh quan trọng của Nga và đã cho phép Moskva sử dụng lãnh thổ cho cuộc tấn công vào Ukraine tháng 2/2022. Ngày 25/3/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus theo yêu cầu của Minsk.

Ngày 25/4/2024, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận hàng chục đầu đạn hạt nhân đã được triển khai tại nước này.

Tổng thống Lukashenko tuyên bố "không ai muốn sử dụng vũ khí hạt nhân". Tuy nhiên, ông cảnh báo Belarus sẽ sử dụng "tất cả vũ khí có trong tay" để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước này. Ông cũng cho rằng việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus đã khiến "Mỹ và các nước phương Tây khác phải thay đổi giọng điệu".

Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik được Nga lần đầu sử dụng trong cuộc tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, ngày 21/11/2024. Động thái nhằm đáp trả vụ Ukraine phóng tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow do phương Tây cung cấp nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h. Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Tổng thống Putin khẳng định không hệ thống phòng không nào của phương Tây có thể chặn được Oreshnik. Nga sẽ triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus vào cuối năm nay.

Huyền Lê (Theo AFP, TASS)