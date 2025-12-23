Belarus nêu lý do triển khai tên lửa Oreshnik

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus tuyên bố tên lửa siêu vượt âm Oreshnik xuất hiện tại nước này là nhằm phản ứng trước các hành động gây hấn.

"Tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik được triển khai trên lãnh thổ Belarus để phương Tây hiểu rằng họ sẽ gánh chịu những thiệt hại không thể chấp nhận nếu tìm cách can thiệp vào công việc của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CGTN của Trung Quốc hôm nay.

Ông Khrenin khẳng định Oreshnik là vũ khí phục vụ mục tiêu răn đe chiến lược, là cách phản ứng lại những hành động bị Minsk coi là mang tính gây hấn. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng triển khai loại tên lửa này tới Belarus không nhằm gia tăng tình trạng căng thẳng ở châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin. Ảnh: Belta

Bộ trưởng Khrenin cũng nhấn mạnh Belarus sẽ tự quyết định mục tiêu cho hệ thống tên lửa Oreshnik triển khai trên lãnh thổ của mình. "Chúng tôi sẽ độc lập xác định mục tiêu, còn Nga hỗ trợ vận hành hệ thống", ông nói.

Tổng thống Alexander Lukashenko ngày 18/12 thông báo tên lửa Oreshnik đã được đưa đến Belarus và khu vực triển khai đã chuẩn bị xong. Số lượng tên lửa Oreshnik được Nga đưa sang Belarus sẽ không vượt quá 10 tổ hợp. Ông Khrenin cho biết hệ thống Oreshnik dự kiến được đưa vào trạng thái trực chiến trong tháng này.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik vào tháng 11/2024 để tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h.

Ngoài tốc độ cao, quả đạn Oreshnik được trang bị công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn. Ông Putin cho biết không hệ thống phòng không nào của phương Tây có thể chặn được tên lửa này.

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 1 thừa nhận rất ít tổ hợp phòng không trên thế giới có thể chặn được Oreshnik và Kiev chưa sở hữu hệ thống nào như vậy.

Cấu tạo và cơ chế tạo nên sức hủy diệt của tên lửa Oreshnik. Bấm để xem chi tiết

Belarus là đồng minh thân thiết của Nga và từng cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để mở chiến dịch đặc biệt nhằm vào Ukraine. Hiệp định thành lập Nhà nước Liên minh được Nga và Belarus ký kết vào năm 1999, nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cho nhà nước liên minh trên các lĩnh vực như kinh tế, thông tin, công nghệ, nông nghiệp và an ninh biên giới.

Trong cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2025 diễn ra ngày 12-16/9, quân đội Belarus và Nga đã thực hành triển khai tên lửa Oreshnik tại khu vực biên giới sát sườn đông của NATO.

Thanh Danh (Theo RIA Novosti, Izvestia, CGTN)