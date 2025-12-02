Beckham bảnh bao khi đi xem F1

Tay vợt cựu số một thế giới Novak Djokovic khiến nhiều người bất ngờ khi tập khởi động ngay trong khu vực của Alpine và sau đó tham gia trao cúp cho cuộc đua Sprint. Serena Williams cũng góp mặt trên grid, tận hưởng bầu không khí sôi động trước giờ thi đấu.
Những gương mặt thể thao nổi bật khác như cựu vô địch World Cup Sami Khedira, hai huyền thoại Olympic Mo Farah và Mutaz Barshim cũng xuất hiện trong khu vực paddock.
Tay vợt cựu số một thế giới Novak Djokovic khiến nhiều người bất ngờ khi tập khởi động ngay trong khu vực của Alpine và sau đó tham gia trao cúp cho cuộc đua Sprint. Serena Williams cũng góp mặt trên grid, tận hưởng bầu không khí sôi động trước giờ thi đấu.
Những gương mặt thể thao nổi bật khác như cựu vô địch World Cup Sami Khedira, hai huyền thoại Olympic Mo Farah và Mutaz Barshim cũng xuất hiện trong khu vực paddock.
Trên đường đua, bộ đôi McLaren - Oscar Piastri và Lando Norris - lần lượt về đích thứ hai và thứ tư. Kết quả này đồng nghĩa với việc Norris vẫn dẫn đầu, nhưng chỉ còn hơn kình địch Max Verstappen 12 điểm và đồng đội Piastri 16 điểm. Vì thế, cuộc đua tam mã tranh ngôi vô địch sẽ chỉ được định đoạt ở chặng cuối trên đường đua Abu Dhabi (UAE) ngày 7/12.
Quyền chủ động vẫn nằm trong tay Norris, nhưng tay đua người Anh đang chịu áp lực rất lớn khi Verstappen đang có phong độ rực sáng và ổn định gần đây. Piastri thì không còn nhiều hy vọng, phải mong chờ hai đối thủ sảy chân ở chặng cuối. Đây là kết quả đáng tiếc cho tay đua Australia vì anh chạy rất tốt tại Losail, nhưng tính toán sai lầm của các chỉ đạo viên McLaren khiến Piastri không thể về nhất.
Trên đường đua, bộ đôi McLaren - Oscar Piastri và Lando Norris - lần lượt về đích thứ hai và thứ tư. Kết quả này đồng nghĩa với việc Norris vẫn dẫn đầu, nhưng chỉ còn hơn kình địch Max Verstappen 12 điểm và đồng đội Piastri 16 điểm. Vì thế, cuộc đua tam mã tranh ngôi vô địch sẽ chỉ được định đoạt ở chặng cuối trên đường đua Abu Dhabi (UAE) ngày 7/12.
Quyền chủ động vẫn nằm trong tay Norris, nhưng tay đua người Anh đang chịu áp lực rất lớn khi Verstappen đang có phong độ rực sáng và ổn định gần đây. Piastri thì không còn nhiều hy vọng, phải mong chờ hai đối thủ sảy chân ở chặng cuối. Đây là kết quả đáng tiếc cho tay đua Australia vì anh chạy rất tốt tại Losail, nhưng tính toán sai lầm của các chỉ đạo viên McLaren khiến Piastri không thể về nhất.
Hồng Duy