Beckham bảnh bao khi đi xem F1

Không chỉ giới thể thao, hàng loạt tên tuổi giải trí quốc tế như diễn viên Jessica Alba, người mẫu Adriana Lima, Rosie Huntington-Whiteley, Alton Mason, MC Maya Jama và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng có mặt để theo dõi trực tiếp cuộc đua.

Trong đó, Maya Jama - gương mặt quen thuộc của chương trình Love Island - gây chú ý khi diện váy đen quây tôn dáng, xuất hiện cùng Beckham và Rio Ferdinand trên khu vực grid

Theo truyền thông Anh, Maya đang điều chỉnh lịch làm việc cho phiên bản All Stars của Love Island để dành thời gian cho bạn trai, cầu thủ của Man City Ruben Dias. Trong mùa quay từ tháng 1 sắp tới, cô sẽ bay về Anh xen kẽ giữa các đợt ghi hình tại Cape Town, do Dias khó có thể sang thăm cô vì lịch thi đấu dày đặc của Ngoại hạng Anh.