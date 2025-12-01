McLaren tự ngáng chân, Verstappen thêm cơ hội vô địch

ĐKVĐ F1 Max Verstappen thêm cơ hội bảo vệ ngôi vị khi tận dụng sai lầm của đội đua McLaren để về nhất tại Grand Prix Qatar ngày 30/11.

Trên đường đua Losail, bộ đôi McLaren - Oscar Piastri và Lando Norris - lần lượt chỉ về đích thứ hai và thứ tư. Kết quả này đồng nghĩa với việc Norris vẫn dẫn đầu, nhưng chỉ còn hơn kình địch Verstappen 12 điểm và đồng đội Piastri 16 điểm. Vì thế, cuộc đua tam mã tranh ngôi vô địch sẽ chỉ được định đoạt ở chặng cuối trên đường đua Abu Dhabi (UAE) ngày 7/12.

Quyền chủ động vẫn nằm trong tay Norris, nhưng tay đua người Anh đang chịu áp lực rất lớn khi Verstappen đang có phong độ rực sáng và ổn định gần đây. Piastri thì không còn nhiều hy vọng, phải mong chờ hai đối thủ sảy chân ở chặng cuối. Đây là kết quả đáng tiếc cho tay đua Australia vì anh chạy rất tốt tại Losail, nhưng tính toán sai lầm của các chỉ đạo viên McLaren khiến Piastri không thể về nhất.

Tay đua Red Bull Max Verstappen trên đường đua Losail của Grand Prix Qatar ngày 30/11. Ảnh: AP

Trước đó, việc Piastri thắng phần thi nước rút tối 28/11 trong khi Verstappen chỉ về thứ tư tưởng chừng khiến tay đua Hà Lan rời xa ước mơ vô địch. Khó khăn càng thêm chồng chất khi bộ đôi McLaren tiếp tục vượt trội tại vòng phân hạng và giành trọn hai vị trí xuất phát đầu. Tuy nhiên, đội đua Red Bull vẫn không cạn niềm tin bất chấp khó khăn.

Ngay từ khi xuất phát, phản ứng cực nhanh giúp Verstappen nhanh chóng vượt qua Norris trước khi đoàn đua tới Turn 1 để lên thứ hai. Dù vậy, dù có về đích nhì ngay trên Norris vẫn là chưa đủ để Verstappen gia tăng cơ hội vô địch khi Piastri vẫn ổn định ở vị trí dẫn đầu và dần bứt tốc để thoát ra khỏi sự đeo bám của hai đối thủ

Bước ngoặt của chặng đua tới khi Pierre Gasly (Alpine) và Nico Hulkenberg (Sauber) va chạm tại Turn 1, khiến xe an toàn xuất hiện sớm tại vòng 7. Xe an toàn xuất hiện đúng ở thời điểm vàng khi cuộc đua còn 50 vòng đua phía trước. Theo quy định do nhà cung cấp lốp Pirelli đưa ra, để đảm bảo an toàn: tại Losail, mỗi bộ lốp chỉ được phép sử dụng tối đa 25 vòng. Như vậy, tại Qatar, mỗi tay đua buộc phải về thay lốp tối thiểu 2 lần.

Đội đua Red Bull cùng phần lớn các đối thủ đều biết rằng việc về thay lốp tại thời điểm xe an toàn có mặt trên đường đua sẽ có lợi hơn so với việc thay lốp ở trạng thái đường đua bình thường. Nếu về pit tại vòng 7, các tay đua sẽ chỉ cần về pit thêm một lần nữa tại vòng 32 là đáp ứng yêu cầu của Pirelli. Đặc thù của đường đua Losail là chật hẹp, ít điểm vượt nên các tay đua thường ưu tiên giữ vị trí trong đoàn đua thay vì tìm cách vượt trên đường đua.

Verstappen chạy thứ hai trên đoàn đua nên dẫn đầu các tay đua lũ lượt kéo nhau về pit. McLaren chạy ở top đầu nên không kịp trở tay trước lựa chọn của Red Bull và các đối thủ. Khi Norris chất vấn đội nhà, hai chiếc xe MCL39 đã chạy qua lối vào pit, quá muộn để McLaren theo kịp các đối thủ. Sau chặng đua, đội đua nước Anh giải thích họ không gọi Piastri và Norris về pit vì không muốn sớm bị gò bó vào một chiến thuật cố định. Dường như McLaren đợi chờ thêm biến cố va chạm ở các vòng đua còn lại. Nhưng phần tiếp theo của cuộc đua diễn ra an toàn và không có biến cố lớn nào như mong đợi của đội đua nước Anh.

Mặt khác, việc hai tay đua chạy sát nhau khiến McLaren không muốn cả hai cùng về pit cùng một lúc, vì điều này sẽ khiến tay đua chạy sau là Norris sẽ mất thêm thời gian chờ đợi trong pit. Khi đó, Norris sẽ tụt sâu xuống sau các tay đua phía dưới là Carlos Sainz (Williams) và Kimi Antonelli (Mercedes). Việc không lựa chọn tay đua được ưu tiên ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng khiến McLaren tự chuốc thêm khó khăn.

Khi tất cả đội khác đều quyết định vào pit tại thời điểm xe an toàn xuất hiện, lựa chọn không về pít của McLaren gần như đồng nghĩa với việc đội đua nước Anh sẽ tự tay dâng vị trí đầu cho Verstappen nếu cuộc đua diễn ra suôn sẻ đến hết chặng. Việc McLaren về thay lốp ở thời điểm không có xe an toàn sẽ khiến họ tụt lại sau Verstappen, dù có lợi thế từ bộ lốp mới hơn ở giai đoạn cuối nhưng chênh lệch về tốc độ tại Losail khó mà chuyển hóa thành lợi thế vượt khi thời gian còn lại là khá ngắn trong khi Losail rất khó vượt.

Trên thực tế, cuộc đua dần biến thành cơn ác mộng với McLaren đúng như dự đoán. Khi hai tay đua của họ lần lượt về thay lốp tại vòng 24 và 25, Piastri và Norris đều tụt xuống sau cả Sainz và Antonelli. Sau đó, bộ đôi McLaren sớm leo lên dẫn đầu khi các đối thủ lần lượt về thay lốp lần cuối ở vòng 32 và 33. Tuy nhiên, lúc này khoảng cách quá nhỏ so với Verstappen khiến McLaren thừa hiểu họ sẽ mất ngôi đầu khi thay lốp lần cuối.

Trong cơn tuyệt vọng, Piastri đã thuyết phục đội nhà rằng việc duy nhất có thể làm là về thay lốp lần cuối sớm hơn thay vì đợi đến vòng 50 như dự kiến. Dù vậy, khi trở lại đường đua với bộ lốp cứng lúc vừa thay lốp xong tại vòng 43, Piastri có vị trí thứ hai nhưng kém Verstappen tới 18 giây. Trong khi đó, Norris tụt xuống sau Sainz và Antonelli.

Dù có lợi thế về lốp mới hơn, Piastri cũng chỉ rút ngắn khoảng cách với Verstappen xuống còn 8 giây khi về đích. Sau khi về đích, Piastri không giấu vẻ cay đắng khi than "Thật cạn lời", qua sóng radio.

Norris loay hoay mãi mới vượt mặt qua Antonelli ở vòng áp chót, nên chỉ về đích thứ tư. Việc Antonelli dường như mở toang cửa vượt cho Norris khiến các cổ động viên quá khích đã tấn công tay đua trẻ người Italy trên các nền tảng mạng xã hội.

Trả lời phỏng vấn sau cuộc đua, hai tay đua McLaren đều cay đắng sau khi đội nhà tự tay dâng chiến thắng cho đối thủ. Piastri nói: "Rõ ràng là chúng tôi đã không làm việc tốt. Tôi đã đua hết sức, nhanh nhất có thể, nhưng không thể làm gì hơn để xoay chuyển tình thế. Rõ ràng là chúng tôi biết rõ đáng lẽ nên phải làm gì lúc đó nhưng với tư cách một tập thể, chúng tôi phải ngồi lại để xem lại mọi thứ."

Norris thì nhấn mạnh vào sai lầm, khi nói: "Chúng tôi đã đưa ra quyết định sai lầm, điều đó đã rõ ràng ngay sau đó. Việc chúng tôi làm giống như một canh bạc so với các đối thủ".

Lãnh đạo đội đua McLaren cũng thừa nhận sai lầm. "Thật tiếc cho Oscar và Lando. Oscar đã thi đấu hoàn hảo suốt chặng, vậy nên chúng tôi khiến họ thất vọng. Thắng thua như một tập thể, nhưng chắc chắn đó không phải là một khoảnh khắc tuyệt vời. Đánh giá của chúng tôi về việc xe an toàn xuất hiện ở vòng đua đó rõ ràng là không chính xác, vì vậy chúng tôi sẽ xem xét lại, giờ thì không thể làm gì khác được nữa", Giám đốc điều hành Zak Brown nói. Ông hy vọng toàn đội sẽ nỗ lực hết sắc ở Abu Dhabi, và tự tin vì McLaren từng rất mạnh trên đường đua này mùa 2024.

Trong khi đó, Verstappen hài lòng khi được hưởng lợi lớn từ sự tính toán sai lầm của McLaren. Anh nói: "Chiến thuật của họ thật thú vị. Lúc đó, chúng tôi phải giữ lốp của mình. Đây là một chặng đua đáng kinh ngạc đối với Red Bull. Chúng tôi đã quyết định đúng. Thật thông minh. Và tôi hạnh phúc khi chiến thắng tại đây và tiếp tục cuộc đua vô địch, thật khó tin".

Sau chiến thắng tại Qatar, Verstappen sẽ lên ngôi vô địch nếu tái diễn được kết quả chặng đua vừa qua - anh chiến thắng còn Norris về đích thứ tư.

Kết quả Grand Prix Qatar 2025

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 3 2 1 phút 23,498 giây 1 giờ 24 phút 38,241 giây 25 2 Oscar Piastri McLaren 1 2 1:22,996 +7,995 giây 18 3 Carlos Sainz Jnr Williams 7 2 1:23,859 +22,665 15 4 Lando Norris McLaren 2 2 1:23,197 +23,315 12 5 Kimi Antonelli Mercedes 5 2 1:23,955 +28,317 10 6 George Russell Mercedes 4 2 1:23,198 +48,599 8 7 Fernando Alonso Aston Martin 8 2 1:23,940 +54,045 6 8 Charles Leclerc Ferrari 10 2 1:24,432 +56,785 4 9 Liam Lawson Racing Bulls 12 2 1:23,971 +60,073 2 10 Yuki Tsunoda Red Bull 15 2 1:24,139 +61,770 1 11 Alexander Albon Williams 14 2 1:24,261 +66,931 12 Lewis Hamilton Ferrari 17 2 1:24,848 +77,730 13 Gabriel Bortoleto Sauber 19 2 1:25,233 +84,812 14 Franco Colapinto Alpine P 2 1:25,644 +1 vòng 15 Esteban Ocon Haas 16 3 1:25,056 +1 vòng 16 Pierre Gasly Alpine 9 2 1:25,376 +1 vòng 17 Lance Stroll Aston Martin 18 4 1:23,484 Bỏ dở cuộc đua 18 Isack Hadjar Racing Bulls 6 3 1:24,317 Bỏ dở cuộc đua 19 Oliver Bearman Haas 13 3 1:24,930 Bỏ dở cuộc đua 20 Nico Hulkenberg Sauber 11 1:28,139 Bỏ dở cuộc đua

Bảng điểm cá nhân sau 23 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 Lando Norris McLaren 7 2 408 2 Max Verstappen Red Bull 7 2 396 3 Oscar Piastri McLaren 7 1 392 4 George Russell Mercedes 2 309 5 Charles Leclerc Ferrari 230 6 Lewis Hamilton Ferrari 1 152 7 Kimi Antonelli Mercedes 150 8 Alexander Albon Williams 73 9 Carlos Sainz Jnr Williams 64 10 Isack Hadjar Racing Bulls 51 11 Nico Hulkenberg Sauber 49 12 Fernando Alonso Aston Martin 48 13 Oliver Bearman Haas 41 14 Liam Lawson Racing Bulls 38 15 Yuki Tsunoda Red Bull 33 16 Lance Stroll Aston Martin 32 17 Esteban Ocon Haas 32 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 21 Jack Doohan Alpine

Bảng điểm đội đua sau 23 chặng

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 McLaren 14 3 800 2 Mercedes 2 459 3 Red Bull 7 2 426 4 Ferrari 1 382 5 Williams 137 6 Racing Bulls 92 7 Aston Martin 80 8 Haas 73 9 Sauber 68 10 Alpine 22

Minh Phương