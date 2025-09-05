Bé trai chào đời nặng 6,2 kg

Quảng NinhNgười phụ nữ 40 tuổi mang thai 41 tuần, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả mổ đẻ đón bé trai nặng 6,2 kg.

Ngày 5/9, đại diện bệnh viện cho biết đây là trẻ sơ sinh có cân nặng lớn nhất tại Khoa Sản từ trước đến nay. Sản phụ mang thai 41 tuần, chuyển dạ lần thứ 5 và có tiền sử đái tháo đường thai kỳ. Nhận thấy các nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và bé, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai khẩn cấp.

Sau sinh, bé trai có dấu hiệu thở khò khè, tím nhẹ môi và đã được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi. Hiện tại, sức khỏe của cả hai mẹ con đều đã ổn định.

Khai thác bệnh sử, sản phụ được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ nhưng chưa tuân thủ đầy đủ tư vấn, hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa sản. Kết quả thai nhi phát triển quá lớn, gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé, tăng nguy cơ biến chứng khi sinh và bệnh lý cho trẻ sau này.

Cân nặng của trẻ sơ sinh trung bình khoảng 2,8-3,5 kg nếu sinh đủ tháng. Một thai nhi nặng hơn 4 kg được gọi là thai to. Trẻ nặng cân cần được theo dõi sát sao, nguy cơ cao hạ đường huyết vì nhu cầu năng lượng nhiều hơn.

Bệnh nhi được theo dõi sức khỏe sau sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kỷ lục trẻ chào đời nặng cân nhất tại Việt Nam thuộc về em bé 7,1 kg ở Vĩnh Phúc, năm 2017. Một bé gái ở Gia Lai chào đời vào năm 2008 cân nặng gần 7 kg. Năm 2014, một bà mẹ ở Quảng Nam nặng 102 kg sinh con 6,5 kg.

Nghiên cứu cho thấy ba nguyên nhân phổ biến khiến trẻ sơ sinh có trọng lượng khác thường gồm tiền sử gia đình, người mẹ bị đái tháo đường thai kỳ hoặc chế độ ăn quá nhiều dinh dưỡng.

Bác sĩ khuyên phụ nữ mang thai nên chủ động khám thai định kỳ. Đối với trẻ sơ sinh có cân nặng lớn, cha mẹ cần theo dõi thường xuyên, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường cần cho bé đến các cơ sở y tế để thăm khám. Nếu thai vượt quá trọng lượng 3,5 kg, bác sĩ sẽ tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người mẹ. Việc theo dõi trọng lượng và khám đánh giá khung chậu người mẹ khi thai trên 37 tuần là rất cần thiết để hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình sinh nở.

Thúy Quỳnh