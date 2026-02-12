Bé trai 90 kg nhảy dây để 'trả nợ' 1,8 triệu lượt like

Trung QuốcHứa nhảy dây theo lượt "Like" để giảm cân, một cậu bé nặng 90 kg tại tỉnh Sơn Đông rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi video bất ngờ thu về tới 1,8 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.

Anh He, bố của bé Tangdou (tên thường gọi của cậu bé), sống tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đăng tải video vào ngày 8/2. Đoạn phim ghi lại cảnh anh và con trai móc ngoắc tay giao kèo: "Với mỗi lượt thích mà video này nhận được, con sẽ phải nhảy dây với số lần tương ứng, kể cả 1.000 hay 10.000 lượt". Tangdou, với chiều cao 1,32 m và cân nặng 90 kg, nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Ban đầu, video chỉ nhận được 150 lượt thích và Tangdou dễ dàng hoàn thành cam kết. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, số lượt tương tác tăng đột biến lên 1,8 triệu. "Tôi và con trai đều không thể ngờ video lại lan tỏa mạnh mẽ đến vậy", anh He chia sẻ sự ngạc nhiên.

Tangdou nhảy dây giảm cân. Ảnh: Jimu News

Anh He, một chủ nhà hàng lẩu cay, cho biết Tangdou sống cùng ông bà tại Giang Tô và mới chuyển về ở với bố trong kỳ nghỉ đông. Nhà trường giao bài tập đặc biệt cho kỳ nghỉ là nhảy dây 100 lần mỗi ngày. Để khuyến khích con rèn luyện sức khỏe và giảm cân, anh He đã đưa ra "mức thưởng": 10 nhân dân tệ (khoảng 37.000 đồng) cho mỗi kg cân nặng giảm được. Tangdou rất hào hứng và bắt đầu tập luyện nghiêm túc.

Khi số lượt thích lên đến 500.000, anh He nói đùa với con: "Kiểu này con phải nhảy dây đến lúc lấy vợ mới hết". Mặc dù Tangdou có chút lưỡng lự, anh He vẫn quyết định thực hiện nghiêm túc lời hứa để dạy con bài học về chữ tín. Hiện tại, mục tiêu hàng ngày điều chỉnh xuống 300 lượt nhảy, chia thành nhiều đợt, mỗi lần Tangdou nhảy được 100-200 lượt.

Anh He khẳng định mục đích đăng video hoàn toàn vì sức khỏe của con: "Tôi hy vọng cháu có thể kiên trì và hình thành những thói quen tốt". Câu chuyện của Tangdou đã nhận được nhiều lời cổ vũ từ cộng đồng mạng, tiếp thêm động lực cho hành trình giảm cân của hai cha con.

Các chuyên gia y tế đánh giá nhảy dây là bài tập thể chất toàn diện, đặc biệt tốt cho trẻ cần kiểm soát cân nặng. Theo Trường Y Harvard, một người nặng 56 kg có thể đốt cháy hơn 300 calo sau 30 phút nhảy dây, tương đương 10 calo mỗi phút. Con số này tăng lên với người có trọng lượng lớn hơn. Nhảy dây cường độ trung bình ở trẻ em có hiệu quả tương đương chạy bộ nhưng ít áp lực hơn, giúp kích thích trao đổi chất và giảm mỡ nội tạng nhờ sự phối hợp vận động của các nhóm cơ lớn.

Nhảy dây cũng là bài tập chịu lực lý tưởng cho trẻ đang phát triển như Tangdou. Nghiên cứu trên Journal of Bone and Mineral Research cho thấy những cú nhảy nhẹ nhàng tạo áp lực cần thiết lên khung xương, kích thích tế bào xương phát triển, tăng mật độ xương và hỗ trợ phát triển chiều cao.

Tuy nhiên, bác sĩ nhi khoa và chuyên gia phục hồi chức năng khuyến cáo trẻ béo phì có áp lực lớn lên khớp gối, do đó nên nhảy trên bề mặt phẳng, mềm như thảm tập hoặc sàn gỗ thay vì nền bê tông cứng để giảm chấn thương. Phụ huynh cũng không nên ép trẻ nhảy hàng nghìn lần ngay lập tức.

Thay vào đó, áp dụng phương pháp Intervall Training (tập theo quãng): Nhảy 30 giây, nghỉ 30 giây để tim mạch thích nghi dần. Nếu trẻ có dấu hiệu đau cổ chân hoặc khó thở gắt, cần dừng lại và tham khảo ý kiến chuyên gia để điều chỉnh tư thế.

Bình Minh (Theo HK01)