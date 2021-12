Bé trai 5 tuổi viêm cơ tim sau khỏi Covid-19

TP HCMBé trai 5 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vì khó thở, tím tái, suy hô hấp nặng kèm trụy tim mạch/

Tiếp nhận bé khuya 12/12, các bác sĩ ghi nhận các dấu hiệu suy tim, sốc tim, nhịp tim không đều. Siêu âm tim cho thấy các buồng tim giãn kèm chức năng co bóp cơ tim giảm nặng. Gia đình cho biết khoảng 5 ngày trước đó bé sốt, sau đó bớt sốt nhưng ói nhiều và tiêu chảy khoảng 4-5 lần mỗi ngày.

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm cơ tim cấp, sốc tim, lập tức được hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch tăng sức co bóp cơ tim. Tuy nhiên, tình trạng bé không cải thiện, suy hô hấp nặng dần phải đặt nội khí quản thở máy và dùng thuốc vận mạch liều cao để duy trì chức năng co bóp cơ tim.

Phó giáo sư Phạm Văn Quang (Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Nhi đồng 1), cho biết điểm đặc biệt trên bệnh nhi này là suy hô hấp và trụy tim mạch nặng nhưng môi bé đỏ, lưỡi đỏ như trái dâu tây kèm phản ứng viêm rất mạnh giống bệnh cảnh viêm đa hệ thống sau mắc Covid-19. Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết cách đây một tháng bé và gia đình bị sốt, ho sau đó tự khỏi và không làm xét nghiệm chẩn đoán.

Sau khi hội chẩn toàn viện, các bác sĩ điều trị theo hướng bệnh lý sốc tim, viêm cơ tim cấp do viêm đa hệ thống. Ê kíp chuẩn bị sẵn sàng can thiệp ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) nếu diễn tiến xấu hơn. May mắn sau hơn 24 giờ điều trị bằng thuốc điều hòa miễn dịch và kháng viêm liều cao, tình trạng tim mạch của bé cải thiện dần, bớt rối loạn nhịp và huyết động học ổn định dần.

"Kết quả xét nghiệm kháng thể nCoV dương tính xác nhận tình trạng nhiễm Covid-19 của bé trước đó", phó giáo sư Quang chia sẻ. Sau điều trị hồi sức tích cực 7 ngày, bé được cai máy thở, giảm dần và ngưng vận mạch, được chuyển đến Khoa Tim mạch để tiếp tục theo dõi tình trạng tim mạch. Ngày 28/12, bé khỏe mạnh xuất viện.

Theo phó giáo sư Quang, hội chứng viêm đa hệ thống có thể gặp ở trẻ sau mắc Covid-19 với những bệnh cảnh khá đa dạng. Hội chứng xuất hiện ở trẻ sau nhiễm Covid-19 khoảng 2-6 tuần, triệu chứng sốt từ 3 ngày kèm các biểu hiện lâm sàng như tổn thương da niêm (ban đỏ, xung huyết giác mạc hoặc phù nề niêm mạc miệng (môi đỏ, lưỡi dâu tây), phù nề bàn tay, chân), rối loạn tiêu hóa cấp tính (tiêu chảy, đau bụng, nôn ói), tình trạng suy tim, trụy tim mạch (mệt, khó thở, tay chân lạnh...).

Những bệnh nhi này khi xét nghiệm sẽ ghi nhận phản ứng viêm rất mạnh và rối loạn đông máu. Bệnh lý viêm đa hệ thống ở trẻ em hậu nhiễm Covid-19 nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì diễn tiến thường thuận lợi.

Hồi tháng 9, bệnh viện cũng tiếp nhận bé trai 10 tuổi bị viêm đa hệ thống với biểu hiện sốt cao liên tục, sung huyết kết mạc mắt, ho, đau bụng, phản ứng viêm tăng cao, giãn động mạch vành. Kết quả PCR của bé hai lần đều âm tính nhưng nồng độ kháng thể IgG rất cao, phù hợp với tiền sử gia đình nghi nhiễm Covid-19 cách đó một tháng nhưng không được xét nghiệm xác định. Bé hồi phục xuất viện sau khoảng hai tuần điều trị.

Tháng trước, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận bé trai 8 tuổi, ngụ Bình Chánh, bị viêm đa hệ thống rất nguy kịch, khởi phát triệu chứng sốt cao liên tục hơn 5 ngày, ói tiêu lỏng. Sau đó, bé tiến triển phản ứng viêm mạnh mẽ toàn thân và ảnh hưởng nhiều cơ quan, đôi môi và hai lòng bàn tay đỏ ửng suốt những ngày sốt. Xét nghiệm PCR Covid-19 âm tính nhưng nồng độ kháng thể cao (tương đương sức miễn dịch của người tiêm từng vaccine hoặc F0 từng mắc bệnh, trong khi bé chưa tiêm vaccine). Có lúc bé rơi vào hôn mê, sốt cao khó hạ. Bé phải thở máy, trải qua gần một tuần lọc máu và kết hợp nhiều biện pháp điều trị mới có thể hồi phục sức khỏe.