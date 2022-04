Bế tắc ở tuổi 27 vì sống an toàn

Sau năm năm đi làm tôi thấy mình quá an toàn và thụ động, không tích lũy được gì nhiều.

Tôi 27 tuổi, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, quê ở miền Trung. Tính cách tôi khá trầm, suy nghĩ trẻ con so với tuổi. Các bạn cùng trang lứa đã có nhà cửa, xe cộ, vợ con đầy đủ, nhìn lại tôi thấy mình bất tài. Học đại học xong tôi làm công việc không yêu thích nên không có động lực phát triển. Lương tôi hiện tại khá thấp so với mặt bằng, 12-13 triệu đồng mỗi tháng, gồng thêm khoản lãi chung mua đất với chị gái. Chuỗi ngày tám tiếng đi làm rồi về nhà cứ lặp đi lặp lại vì tôi muốn trong vùng an toàn. Tôi có niềm đam mê với đầu tư nhưng vốn ít nên chẳng mang lại được gì nhiều.



Về tình yêu, mối tình dài có ngắn có nhưng chẳng đi được đến đâu. Bố mẹ thấy tôi cứ lông bông nên mấy năm gần đây giục về quê suốt cho ổn định rồi cưới vợ. Bố mẹ có nhà cửa, xe cộ, ba, bốn mảnh đất ở thành phố, nhưng tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ.

Rất nhiều nỗi sợ làm tôi không muốn về, từ cấp hai tôi đã ở trọ xa gia đình, tiếp xúc ít, giờ nhiều cái không hợp bố mẹ. Mẹ ăn chay trường, bố khá nóng tính, gia đình khá khuôn khổ, nhiều cái rất khó chịu, nếu ở riêng thì phải chờ đến lúc lấy vợ. Tôi không có mối quan hệ nào ở quê ngoài gia đình, từ nhỏ ở một nơi, học một nơi, ngoài ra về quê công việc chắc chắn tôi phải chuyển, học lại như người mới ra trường.



Mấy đêm nay tôi nằm suy nghĩ nhiều. Bố mẹ gần 60 tuổi, em trai đang học cấp hai, chị gái lấy chồng và mua nhà Hà Nội rồi sẽ không về, còn tôi cứ mải mê với lối sống cho bản thân, như thế có phải bất hiếu với cha mẹ? Tôi phải làm sao đây?

Dũng

