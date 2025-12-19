Bé sơ sinh bị vùi lấp trong lô cao su được nhận nuôi

Sau 10 ngày thoát chết khi bị vùi trong lô cao su, bé gái được gia đình hiếm muộn ở Gia Lai muốn nhận làm con.

Ngày 19/12, ông Trần Văn Đạo, Phó chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết địa phương đang xem xét nguyện vọng nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi của một gia đình, sau khi xác minh đủ điều kiện kinh tế và thủ tục.

Theo ông Đạo, trong thời gian bé điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh, gia đình này đã đến thăm hỏi và bày tỏ mong muốn chăm sóc. Tuy nhiên, chính quyền sẽ trực tiếp xuống nhà để nắm tình hình trước khi quyết định việc cho nhận con nuôi.

Đến nay sau thời gian phát thông báo rộng rãi nhưng không có người thân đến nhận, bé được làm giấy khai sinh với tên Nguyễn Thiện An.

Bé gái bị vùi lấp trong lô cao su đang được chăm sóc tại bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Oanh

Trước đó, khuya 8/12, nhóm công nhân phát hiện bé gái nặng 3,2 kg, còn nguyên dây rốn, nằm dưới lớp đất tại rẫy cao su ở xã Ia Mơ. Cháu được đưa vào ủ ấm và báo cho cơ quan chức năng.

Bé gái được chuyển đến bệnh viện, cách địa phương khoảng 100 km, trong tình trạng suy hô hấp, trầy xước vùng mặt nghi do chó cào và có nhiều vết côn trùng đốt ở chân.

Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bé đã ổn định, tự bú sữa bằng bình. Bệnh viện dự kiến theo dõi thêm vài ngày trước khi phối hợp chính quyền và trung tâm bảo trợ xã hội làm thủ tục cho bé xuất viện.

Trần Hóa