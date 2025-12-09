Cứu bé sơ sinh bị vùi lấp trong lô cao su

Gia LaiNghe tiếng kêu yếu ớt và chó sủa bất thường, anh Rơ Lan Bik phát hiện bé gái sơ sinh bị chôn dưới lớp đất trong lô cao su xã Ia Mơ, kịp thời bới lên đưa đi cấp cứu.

Khuya 8/12, anh Rơ Lan Bik, Đội sản xuất Ia Mơ, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, cùng nhóm công nhân đến kiểm tra khi nghe tiếng động bất thường. Tại hiện trường, con chó liên tục cào xuống đất, để lộ tay chân và khuôn mặt một bé gái còn nguyên dây rốn.

"Tôi hoảng hốt nên cùng các công nhân bới đất đưa cháu vào nhà ủ ấm, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng", anh Bik kể.

Bé gái đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: Ngọc Oanh

Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh, cách xã Ia Mơ khoảng 100 km, trong tình trạng suy hô hấp.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó giám đốc bệnh viện, sức khỏe bé hiện ổn định, không phát hiện tổn thương nội tạng. Bé bị trầy xước vùng mặt nghi do vết cào của chó và nhiều dấu chấm ở cẳng chân do côn trùng cắn.

"Chúng tôi mong cha mẹ cháu sẽ suy nghĩ lại, đến nhận và chăm sóc cháu", bác sĩ Thành nói.

Công an xã Ia Mơ đang xác minh, truy tìm mẹ của bé.

Trần Hóa