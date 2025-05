'Bệ phóng' từ học bổng đại học Chính phủ New Zealand

Với học bổng Chính phủ New Zealand, sinh viên Việt có thể theo học tại một trong 8 trường top đầu, có cơ hội ở lại làm việc ba năm sau tốt nghiệp.

Lên kế hoạch tài chính khi du học là một trong những mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh, học sinh. So với các quốc gia nói tiếng Anh khác, New Zealand ghi điểm bởi mức học phí, chi phí sinh hoạt hợp lý, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo cùng bằng cấp được công nhận toàn cầu.

Hiện học phí bậc cử nhân dao động 20.000-40.000 NZD mỗi năm (293-585 triệu đồng). Mức sinh hoạt phí Chính phủ quy định là 20.000 NZD trên năm (300 triệu đồng).

"Học bổng Chính phủ New Zealand (New Zealand Universities Awards - NZUA) sẽ là bệ đỡ tài chính danh giá cho sinh viên Việt ở năm đầu. Tùy ngành và thành tích học tập, các em có cơ hội nhận thêm học bổng trực tiếp từ trường hoặc khoa ở các năm sau đó", đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ).

Ngoài ra, các đại học New Zealand không hạn chế học sinh ứng tuyển đồng thời học bổng chính phủ NZUA và học bổng riêng của trường.

Một số trường cho phép học sinh, nếu đồng thời trúng tuyển học bổng NZUA và học bổng trường, có thể cộng gộp giá trị học bổng áp dụng cho các năm học đại học; hoặc cấp học bổng riêng của trường cho ứng viên NZUA nhưng chưa trúng NZUA.

New Zealand chú trọng trang bị kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên sẵn sàng gia nhập thị trường lao động quốc tế. Ảnh: ENZ

Mặt khác, Chính phủ New Zealand cũng cho phép du học sinh làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần và toàn thời gian trong kỳ nghỉ, qua đó tăng trải nghiệm thực tế, trang trải chi phí học tập.

Với chính sách Post Study Work Visa, sau hoàn thành chương trình cử nhân tại New Zealand, du học sinh có thể ở lại cống hiến ba năm nhằm tích lũy kinh nghiệm trong môi trường đa văn hóa, hoạch định sự nghiệp sau này.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia có sự điều chỉnh về chính sách du học, New Zealand vẫn duy trì định hướng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế. Thời gian xét visa khoảng hai tuần với bậc đại học và tỷ lệ chấp thuận visa Việt Nam cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Giáo dục đại học New Zealand được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng chất lượng quốc tế. Ảnh: ENZ

Nhiều năm nay, New Zealand được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng chất lượng, trong đó nhiều trường thuộc top 2% đại học tốt nhất thế giới. Quốc gia này cũng đứng đầu khối nước nói tiếng Anh về chỉ số giáo dục cho tương lai (đo lường khả năng trang bị cho sinh viên loạt kỹ năng có thể đáp ứng yêu cầu thị trường lao động).

Mỗi năm, nơi đây đào tạo hơn 43.000 sinh viên, 95% theo học bậc cử nhân, tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp trung bình trên 90%. New Zealand đặt mục tiêu giúp người trẻ có khả năng tiếp cận cơ hội làm việc toàn cầu thông qua mạng lưới kết nối doanh nghiệp và nghiên cứu sâu rộng, chứng nhận hiệp hội ngành nghề quốc tế.

Theo danh sách ngành nghề ưu tiên (Green List), lĩnh vực đang thiếu hụt nhân sự tại New Zealand gồm: kỹ thuật, công nghệ, giảng dạy, thực phẩm - nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, kế toán, xây dựng... Mức thu nhập các ngành này dành cho sinh viên quốc tế khá hấp dẫn: bác sĩ đa khoa (100.000-200.000 NZD mỗi năm); quản lý dự án xây dựng (120.000-150.000 NZD mỗi năm); kỹ sư phần mềm (92.000-147.000 NZD mỗi năm); chuyên gia an ninh mạng, phân tích dữ liệu (90.000-140.000 NZD mỗi năm)...

