Bé gái Tây Ninh nhiễm vi khuẩn não mô cầu 'thoát nguy kịch'

TP HCMBé gái 5 tuổi nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn não mô cầu, sau gần hai tuần điều trị tích cực đã qua nguy kịch, tỉnh táo, cai được máy thở, hết sốt.

Ngày 9/4, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết mẫu xét nghiệm gửi đến Viện Pasteur TP HCM thực hiện PCR phân tích, ghi nhận vi khuẩn não mô cầu tấn công bé thuộc nhóm B. Đây là type huyết thanh ít gặp hơn so với type huyết thanh A, C, Y, W135.

Bé gái ngụ Hòa Thành, Tây Ninh, vào viện sau hai ngày sốt cao, than đau nhức khắp người, đau bụng, nổi tử ban từ vùng mặt lan thân mình, rải rác toàn thân. Bác sĩ xác định bé sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu, cách ly điều trị tích cực bằng thở máy, chống sốc, phối hợp nhiều kháng sinh...

Bé gái nổi tử ban rải rác toàn thân do vi khuẩn não mô cầu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis là tác nhân gây ra nhiều bệnh cảnh nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não mô cầu, có thể diễn tiến tử vong nhanh nếu không điều trị kịp thời, dễ để lại di chứng ở trẻ. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Vệ sinh nơi ở, giữ nhà cửa và nơi làm việc thông thoáng, sạch sẽ.

Chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Đến nay, vi khuẩn não mô cầu được phát hiện 13 chủng. Ở Việt Nam, nguy hiểm và phổ biến nhất là 5 chủng A, B, C, Y, W135. Do đó, bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W kết hợp não mô cầu nhóm BC hoặc tiêm vaccine phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W kết hợp não mô cầu nhóm B để bảo vệ trẻ khỏi 5 nhóm huyết thanh nguy hiểm. Phụ huynh đến các trung tâm tiêm chủng để được tư vấn.

Lê Phương