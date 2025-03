Bé gái nguy kịch do biến chứng sởi

Phú ThọBé gái một tuổi, ho nhiều, mệt mỏi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao liên tục, co giật, phát ban toàn thân do sởi.

Ngày 9/3, các bác sĩ Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, cho biết trẻ bị sốt cao liên tục, co giật, khó thở, ho nhiều. Trẻ bị viêm loét miệng, nổi ban đỏ toàn thân, nhiễm khuẩn tiết niệu, tiên lượng nặng.

Khi nhập viện, bé được cấp cứu hạ sốt và chống co giật, đồng thời hỗ trợ hô hấp, khí dung, điều trị viêm phế quản. Bác sĩ truyền dịch, bổ sung điện giải do mất nước nặng kèm sát khuẩn miệng, giảm đau, hỗ trợ ăn uống, sử dụng kháng sinh liều cao. Do biến chứng sởi, trẻ bị ngứa da, nhiễm khuẩn tiết niệu, phải liên tục theo dõi.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, bé đã ổn định, hết sốt, ăn uống trở lại, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. Hiện bé đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Bệnh sởi được xếp vào bệnh nguy hiểm nhóm B, tức nhóm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Trẻ bị phát ban toàn thân, khó thở...do biến chứng sởi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sởi lây lan rất nhanh qua tiếp xúc với người bệnh hoặc người lành mang bệnh, hoặc bệnh lây gián tiếp qua vật dụng, đồ chơi có dính dịch tiết khi trẻ ho, hắt hơi, sổ mũi. Sởi thường gây biến chứng ở đường hô hấp, chủ yếu là viêm phổi. Ngoài ra, một số trẻ có thể viêm ruột, nhiễm trùng máu, viêm loét giác mạc, thậm chí sốt, co giật nặng dẫn đến viêm não.

Phụ huynh đưa con đến các trạm y tế để tiêm vaccine. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Cung cấp chế độ dinh dưỡng lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng, duy trì chế độ vận động, luyện tập thể dục thể thao khoa học để nâng cao sức đề kháng. Hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ sởi như sốt, phát ban và viêm long ho hấp như ho, chảy nước mũi...

Khi có biểu hiện sốt phát ban dạng sởi thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Thùy An