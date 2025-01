Bé gái chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ

Hà NộiBé gái 3,2 kg chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cùng vòng tránh thai trong tử cung người mẹ.

Ngày 14/1, bác sĩ Trần Ngọc Đính, Trưởng khoa Tự nguyện D5, cho biết trẻ chào đời khi trong tử cung người mẹ vẫn còn vòng tránh thai là điều ít gặp. Trường hợp này, vòng tránh thai nằm bên ngoài túi ối, may mắn không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.

Đây là trường hợp đặc biệt do người phụ nữ không biết mình mang thai, khi có dấu hiệu nghi ngờ mới đi khám. Chị đã đặt vòng cách đây hai năm, việc mang thai không nằm trong kế hoạch. Chưa kể, phụ nữ từ 35 tuổi phải theo dõi thai kỳ chặt chẽ do tiềm ẩn nhiều nguy cơ sinh con dị tật cao hơn, tăng nguy cơ sinh mổ, tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp, tiền sản giật, chuyển dạ và sinh non.

May mắn, sản phụ có thai kỳ an toàn, bé gái chào đời khỏe mạnh, nặng 3,2 kg.

Sau sinh, sức khỏe hai mẹ con đều ổn định.

Em bé chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các phương pháp tránh thai đều có ưu và nhược điểm riêng. Vòng tránh thai là một phương pháp ngừa thai phổ biến, tuy nhiên không phải là tuyệt đối. Thông thường, tỷ lệ đặt vòng tránh thai nhưng vẫn có thai rất hiếm, chỉ chiếm 2%. Có nhiều yếu tố có thể làm giảm hiệu quả của vòng, như vòng di chuyển, hư hỏng hoặc các vấn đề về sức khỏe của người phụ nữ.

Hai loại thông dụng hiện nay là vòng hình chữ T và hình cánh cung, có quấn đồng. Cơ chế tác dụng chính là gây ra phản ứng viêm tại niêm mạc tử cung, làm thay đổi về cấu trúc sinh hóa tế bào nội mạc, không tạo điều kiện để trứng thụ tinh làm tổ trong tử cung.

Sau khi đặt vòng tránh thai, phụ nữ cần phải tái khám sau một tháng để xác định lại vòng đã đặt đúng vị trí và khám định kỳ mỗi 6 tháng. Nên đặt vòng ở cơ sở y tế uy tín, do bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện. Khám kiểm tra định kỳ để được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, vệ sinh tránh viêm nhiễm cũng như phát hiện sớm vòng lạc chỗ.

Thùy An