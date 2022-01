Bé gái bị trúng đạn

Nghệ AnBé Trần Lê Tâm An, 4 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tới nhà người thân chơi thì không may bị đạn găm vào ngực.

Trưa 22/1, bé An tới nhà bác ruột là Trần Văn Tiến, trú xã Liên Thành, chuẩn bị dự tiệc liên hoan gia đình vào buổi chiều. Lúc nay, anh Tiến đem khẩu súng hơi (loại thường sử dụng bắn chim) ra thềm nhà ngắm, không may cướp cò khiến đạn bắn vào người bé An đứng cách đó 20 m.

Nạn nhân được chuyển tới cơ sở y tế cấp cứu, song viên đạn ảnh hưởng tới tim nên không thể cứu chữa.

Sáng 23/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã hoàn tất khám nghiệm thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình mai táng. Khẩu súng sử dụng trái phép đã được niêm phong. "Đây là trường hợp vô ý gây chết người, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý", đại diện Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Hải Bình