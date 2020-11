Cựu công an khiến nam sinh tử vong bị khởi tố

Hà NộiNguyễn Xuân Tính, 29 tuổi, bị cáo buộc "vô ý làm súng nổ" khiến nam sinh 21 tuổi tử vong.

Ngày 8/11, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Tính, cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, để điều tra tội Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự 2015. Tính trước đó bị Công an Hà Nội tước danh hiệu công an nhân dân để phục vụ điều tra.

Điều 128 quy định, ai nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến 5 năm; phạm tội làm chết hai người trở lên bị phạt tù từ ba đến 10 năm.

Đức Anh đang ngồi ở vỉa hè thì trúng đạn tử vong. Ảnh: Cắt từ video.

Bị can Tính khai mua một khẩu súng hơi tự chế trên mạng xã hội, loại dùng để bắn chim. Tối 30/10, Tính mang súng tưởng không còn đạn bên trong ra quán nước ở ngõ 26 Võ Văn Dũng, quận Đống Đa khoe với nhóm bạn. Quá trình khám phá súng thì "bị cướp cò".

Viên đạn xuyên vào tim nam sinh viên Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngồi ở cửa nhà đối diện, cách chừng 40 m.

Tính và nhóm bạn sau đó đưa Đức Anh đi cấp cứu song nạn nhân đã tử vong. Đức Anh, quê Hải Phòng, hiện là sinh viên năm cuối Đại học Giao thông vận tải.

Phạm Dự