Bé gái 9 tuổi tử vong do tổn thương não quá nặng khi cháy chung cư

TP HCMBé gái 9 tuổi, nạn nhân vụ cháy chung cư tại phường Long Trường, tử vong do tổn thương não quá nặng sau ba ngày điều trị tích cực.

Ngày 27/1, PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bé đã mất đêm qua, được đánh giá chết não sau thời gian hồi sức tích cực. Ba ngày trước bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thiếu oxy não quá lâu dẫn đến ngưng tim.

Mẹ của bé, 32 tuổi, hiện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao. TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng, cho biết bệnh nhân hôn mê sâu, mất chức năng não và tổn thương không hồi phục do ngưng tim kéo dài tại hiện trường trước nhập viện. Người bệnh còn bị bỏng 22-40% cơ thể, đường thở bám nhiều bụi than, phù não và thiếu máu não lan tỏa.

Hai mẹ con bị tổn thương nặng nhất trong vụ cháy.

Nạn nhân còn lại trong gia đình là bé gái 6 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Bé bị bỏng khoảng 35% diện tích cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp. Hiện bệnh nhi phải can thiệp lọc máu liên tục, thở máy và được các chuyên gia nhi khoa theo dõi sát sao.

Bệnh nhân điều trị hồi sức tích cực. Ảnh: Quỳnh Trần

Ba mẹ con là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 24/1 tại căn hộ tầng 5, chung cư EHome S, phường Long Trường (TP Thủ Đức). Khi lực lượng cứu hộ phá cửa tiếp cận, cả ba đều đã bất tỉnh do ngạt khói và bỏng. Người mẹ ngưng tim ngoại viện, được cấp cứu hồi sức tim phổi thành công tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh trước khi chuyển Chợ Rẫy nhưng di chứng não để lại quá nặng nề.

Lê Phương