Bé gái 11 tuổi ở An Giang thoát án tử não mô cầu

Bé gái 11 tuổi ở Phú Quốc được bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cứu sống ngoạn mục trong "thời điểm vàng" sau khi lây nhiễm vi khuẩn não mô cầu type B từ người bạn cùng lớp.

Ngày 23/3, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết bệnh nhi nhập viện Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc Trẻ em trong tình trạng nguy kịch. Bé có tiếp xúc gần với một bạn học cùng lớp vừa tử vong do nghi nhiễm vi khuẩn não mô cầu.

Vài giờ sau khởi phát bệnh, bé xuất hiện các triệu chứng điển hình gồm sốt cao, nôn ói và đau đầu dữ dội. Trên da em nổi nhiều ban xuất huyết hình "bản đồ" đặc trưng với các mảng sậm màu và hoại tử ở trung tâm. Xét nghiệm PCR và cấy dịch não tủy sau đó khẳng định bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis type B. Các bác sĩ chẩn đoán em bị nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ do não mô cầu.

May mắn, gia đình đã đưa bệnh nhi đi cấp cứu ngay trong vòng 12 giờ đầu tiên kể từ khi phát bệnh. Việc can thiệp y tế đúng "thời điểm vàng" đã giúp bé gái tránh được các biến chứng đoạt mạng như suy đa cơ quan hay sốc nhiễm trùng. Qua ba ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé đã ổn định, hết sốt, tỉnh táo và các chỉ số sinh hiệu được cải thiện rõ rệt.

Bệnh nhi khi mới nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhiễm não mô cầu là bệnh lý lây truyền nhanh qua đường hô hấp và có nguy cơ gây tử vong chỉ sau vài giờ phát bệnh. Ngành y tế phát đi khuyến cáo khẩn cấp yêu cầu những người tiếp xúc gần ca bệnh như bạn học cùng lớp hoặc người sống chung nhà phải uống thuốc dự phòng lý tưởng nhất trong vòng 24 đến 48 giờ.

Hướng dẫn dùng thuốc dự phòng như Azithromycin, Ciprofloxacin được quy định phân loại theo từng nhóm tuổi và thể trạng. Bên cạnh việc uống thuốc, người tiếp xúc gần cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường gồm sốt, đau đầu, nổi ban để kịp thời đến cơ sở y tế. Việc chủ động khai báo tiền sử tiếp xúc dịch tễ với bác sĩ khám bệnh là điều kiện bắt buộc.

Tiêm vaccine là phương pháp phòng bệnh đặc hiệu và hiệu quả nhất. Hiện nay, tại Việt Nam đã có đầy đủ các loại vaccine phòng ngừa 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến là nhóm B và nhóm ACWY, được chỉ định tiêm cho trẻ từ rất sớm. Bên cạnh đó, cần áp dụng các biện pháp dự phòng như giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống cũng như mang khẩu trang, vệ sinh tay, ăn uống đủ chất, súc họng bằng dung dịch sát khuẩn, tránh tụ tập nên đông người, tránh dùng chung dụng cụ ăn uống...

Lê Phương