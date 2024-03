Hạo Khang - đóng bé An "Đất rừng phương Nam" - đi thử vai Quý Ròm cho "Kính vạn hoa" bản điện ảnh.

Êkíp giới thiệu video hậu trường buổi casting của Hạo Khang, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Khi đăng ký hồ sơ, sao nhí cho biết hướng đến vai Quý Ròm, xem trước một số tập của Kính vạn hoa bản truyền hình để nghiên cứu lối diễn, trong đó có cảnh nhân vật dạy học cho bạn thân Tiểu Long.

Bé An 'Đất rừng phương Nam' thử vai phim 'Kính vạn hoa' Hạo Khang, Kỳ Phong thử vai cho phim điện ảnh "Kính vạn hoa". Video: Galaxy

Dù đã tập dượt, Hạo Khang hồi hộp khi diễn thử trước đạo diễn Võ Thanh Hòa. Diễn viên được êkíp động viên, giúp phân tích tâm lý nhân vật. Sao nhí kỳ vọng được đóng phim điện ảnh thứ hai, sau Đất rừng phương Nam - phát hành hồi tháng 10/2023.

Hạo Khang gây chú ý khán giả sau khi tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ra mắt, gây tiếng vang với doanh thu 140 tỷ đồng. Bước ra từ bộ phim, diễn viên 14 tuổi cho biết tiếp tục tìm cơ hội với các vai khó để thỏa đam mê diễn xuất, bên cạnh việc học văn hóa ở trường.

Diễn viên Huỳnh Hạo Khang, 14 tuổi, từng đóng một số phim truyền hình, quay TVC. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài Hạo Khang, dự án thu hút nhiều diễn viên nhỏ tuổi khác đến thử vai, như Kỳ Phong (Cò trong Đất rừng phương Nam), Mai Cát Vi, Bảo An. Đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết phim đang trong giai đoạn tuyển bộ ba nhân vật chính - Quý Ròm, Tiểu Long, nhỏ Hạnh, trước khi chọn bối cảnh và bấm máy. Anh mời các diễn viên của bản truyền hình như Ngọc Trai, Vũ Long ngồi ghế giám khảo casting, hỗ trợ chọn những gương mặt phù hợp nhất cho bản điện ảnh.

Võ Thanh Hòa ấp ủ ý tưởng làm phim Kính vạn hoa cuối năm 2019. Anh từng thực hiện nhiều phim nhưng chưa có dự án chuyển thể từ tác phẩm văn học nào. Khi nhà sản xuất mời làm đạo diễn, Võ Thanh Hòa xúc động nhận lời bởi đây là bộ truyện chữ đầu tiên anh đọc trong đời.

Trong quá trình lên kịch bản, anh gặp gỡ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để hiểu hơn về tác phẩm. Nhà văn cho biết tôn trọng nhà làm phim nên không can thiệp vào ý tưởng cũng như quá trình quay. Võ Thanh Hòa nói cho biết làm phim trên tinh thần độc lập, mang hơi thở thời đại hơn so với truyện gốc.

Kính vạn hoa là truyện dài nhiều tập được Nguyễn Nhật Ánh sáng tác thập niên 1990-2000. Bộ truyện gồm 54 tập truyện, xoay quanh những chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò nghịch ngợm, bài học cuộc sống ý nghĩa. Truyện gồm ba nhân vật: Quý Ròm - thần đồng các môn Toán, Lý và Hóa của trường Tự Do, Tiểu Long - nam sinh huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo, tính hào hiệp, Hạnh - "bộ óc điện tử" của nhóm, ham đọc sách, tính dịu dàng, kiên nhẫn.

Trích đoạn tập một "Kính vạn hoa" Quý Ròm (Ngọc Trai) và em gái (Angela Phương Trinh) trong tập một "Kính vạn hoa". Video: HTV

Năm 2004, bản truyền hình do đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Đỗ Phú Hải chuyển thể lên sóng, tạo cơn sốt với khán giả nhiều thế hệ. Các diễn viên Ngọc Trai (Quý Ròm), Anh Đào (Hạnh), Vũ Long (Tiểu Long) trở thành những gương mặt được yêu thích.

Sách Nguyễn Nhật Ánh từng nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh. Năm 1994, phim Áo trắng sân trường được ra mắt, do Lê Dân đạo diễn, dựa trên truyện Nữ sinh.Phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do Victor Vũ đạo diễn, ra rạp vào năm 2015. Tác phẩm Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh cũng được đạo diễn này chuyển thể lên màn ảnh cuối năm 2019, đạt doanh thu 180 tỷ đồng. Ngày xưa có một chuyện tình - do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thực hiện - dự kiến ra mắt năm nay.

Mai Nhật