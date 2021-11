Bé 5 tuổi tính nhẩm nhanh hơn máy tính

Hà TĩnhKhi hỏi "8192+8192 bằng bao nhiêu?", anh Trọng chưa kịp bấm máy tính, cậu con trai 5 tuổi Nguyễn Quang Triều đã đọc đáp án chính xác.

Sáng một ngày cuối tháng 11, bên hiên nhà ở xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, bé Triều ngồi trước cái bàn nhựa đã bạc màu, mắt hấp háy nhìn lên bảng đợi bố ra đề.

Quanh cậu, vài người dân làng khác đến xem Triều có thể cộng đến con số hàng nghìn, đọc số bằng tiếng Anh như lời đồn không. Khi anh Nguyễn Văn Trọng hỏi 4.096 + 4.096 bằng bao nhiêu, cậu bé đáp luôn 8.192. Ông bố lại hỏi: 8.192 + 8.192 bằng bao nhiêu? Triều nghiêng đầu vài giây, mấp máy ngón tay nhẩm, rồi đọc đáp án 16.384.

Cậu bé 5 tuổi có biệt tài tính nhẩm

Anh Trọng cứ lấy kết quả cuối làm phép cộng đố con, cậu bé lại nhẩm trong đầu rồi đọc đáp án. Không chỉ bằng tiếng Việt, cậu bé có thể đọc các con số hàng nghìn, hàng chục nghìn bằng tiếng Anh dù chưa một lần đến lớp vì mắc bệnh xương thủy tinh.

Bố cậu bé cho biết, từ lúc hơn hai tuổi, Triều thấy anh trai cầm mic hát karaoke vài lần là có thể hát theo. Anh Trọng dạy con đếm số từ 1-10, không ngờ bé đọc được đến hàng trăm, thậm chí đọc số bằng tiếng Anh. Không biết ngoại ngữ, anh tra Google để nghe xem con đọc có đúng không. "Ví dụ tôi viết số 1.047 bảo con đọc. Nó đọc trước thế nào thì Google đọc sau thế đó", người cha 58 tuổi, kể.

Bé Quang Triều được bố dạy học trước hiên nhà hôm 23/11. Ảnh gia đình cung cấp

Không chắc chắn với kết quả ở Google, anh Trọng nhờ một hàng xóm biết tiếng Anh và một cô giáo mầm non tới nhà thẩm định. Mọi người đều xác nhận con số mà bé Triều đọc bằng tiếng Anh là chính xác.

Biết một chút tiếng Nga, ông bố dạy con đếm số từ một đến 10, sau đó bé tự đọc được đến số hàng chục. Anh mở video dạy tiếng Nhật, tiếng Trung lên, cả ngày Triều nằm lăn dưới đệm học theo. Hiện tại, con có thể đếm số bằng tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Nga và thuộc hết bảng cửu chương, đọc ngược, xuôi đều đúng.

Bà Nguyễn Thị Tình, 63 tuổi, người xã Sơn Trung cho biết: "Ở đây, chúng tôi gọi bé Triều là 'siêu trí tuệ'. Thằng bé không chỉ tính nhẩm giỏi mà rất đáng yêu, nhanh nhẹn, dẫu sức yếu".

Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Trung, ông Nguyễn Khắc Hải xác nhận chuyện này. Ông cho biết, khi đến chơi nhà bé Triều, ông đã kiểm chứng được khả năng tính nhẩm, "nhưng ngoại ngữ thì mình không rành". Ngày hôm sau, ông mời một thầy giáo tiếng Anh đếm kiểm chứng và quay video Triều đọc số bằng tiếng Trung để nhờ một cô giáo tiếng Trung thẩm định.

Mọi người đều ngạc nhiên khi cậu bé chưa đi học ở đâu nhưng đọc vach vách số bằng các ngôn ngữ này. "Tôi đã kiến nghị lên trung tâm dành cho người khuyết tật tỉnh quan tâm hơn đến bé Triều, tạo điều kiện để cháu phát huy tài năng", ông Hải nói.

Cuối tháng 7, anh Trọng sắm cái bảng nhựa, viết dòng chữ hoa in đậm: "Bộ Giáo dục đào tạo. Trường đại học tổng hợp chử (chữ) to", đặt ở thềm nhà để dạy con. Đây là "ngôi trường" anh mở để thỏa mãn đam mê học tập của Triều và giúp con bớt buồn bực vì hạn chế di chuyển do bệnh tật.

Nguyễn Quang Triều được phát hiện bị bệnh xương thủy tinh từ khi ba tháng tuổi. Đến năm bốn tuổi bé mới chập chững tập đi. Năm tuổi, Triều đã phải bó bột đôi chân tám lần. Đến nay, con chỉ nặng 12 kg, cao hơn 80 cm.

Triều ốm yếu nên mẹ bé chỉ ở nhà chăm sóc con. Anh Trọng làm nghề sửa máy nông nghiệp nuôi gia đình. Tuy nhiên, năm 2018, anh phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối.

Bé Quang Triều đến học tại một trung tâm tiếng Anh tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đầu tháng 11. Ảnh gia đình cung cấp.

Đầu tháng 11, truyền hình địa phương cùng một số trang mạng xã hội đưa tin về biệt tài tính nhẩm của cậu bé năm tuổi, một trung tâm tiếng Anh tại huyện Hương Sơn đã tặng con một khóa học chỉ một cô, một trò để phù hợp với sức khỏe bé.

Anh Trọng cho biết, từ ngày con trai được nhiều người biết đến, gia đình thường xuyên tiếp khách lạ. Mọi người đến tặng quà cho Triều, chơi với bé và thử tài tính nhẩm của con. Thỉnh thoảng, ông bố đưa con ra chợ mua bút, sách, nhiều người không lấy tiền. Trước chỉ ăn cơm với trứng rán, nay được nhiều người lạ động viên, Triều thử thêm món vịt, gà...

"Dù đau yếu, thiệt thòi vì bố mẹ khó khăn nhưng thằng bé luôn vui vẻ, dí dỏm. Nhìn con, tôi có thêm động lực để vượt qua bệnh tật", ông bố nói.

Phạm Nga