Bé 4 tháng tuổi ngộ độc sau khi uống sữa ByHeart

MỹTiếng gào khóc của bé Piper khi các bác sĩ chật vật luồn ống truyền tĩnh mạch trở thành nỗi ám ảnh với người mẹ Hanna Everett.

Tuần trước, Everett cùng chồng là Michael, ở Richmond, bang Kentucky, đệ đơn kiện hãng sữa ByHeart, yêu cầu bồi thường tổn thất sức khỏe và tinh thần. Piper, con gái họ, là một trong ít nhất 31 trẻ sơ sinh tại Mỹ phải nhập viện nghi do nhiễm độc Botulism từ sản phẩm của startup này.

Theo NBC News, sự việc bắt đầu từ đầu tháng 11 khi bé Piper, dùng sữa ByHeart từ 2 tháng tuổi, xuất hiện triệu chứng táo bón, chảy dãi nhiều và sụp mí mắt trái. Sau khi đối chiếu lô sữa con vừa uống với thông báo thu hồi sản phẩm của ByHeart, Everett nhận ra sự trùng khớp.

Bé Piper khi được điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Hanna Everett

Ngày 9/11, Piper nhập viện, bác sĩ chẩn đoánngộ độc Botulism. Do thuốc kháng độc tố Botulism khan hiếm, bệnh viện phải vận chuyển thuốc bằng máy bay đến cấp cứu trẻ. Sau khi được truyền thuốc, bệnh nhi đã hồi phục và được xuất viện một tuần trước.

Botulism là tình trạng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm do độc tố vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra. Chất này tấn công trực tiếp hệ thần kinh, ngăn chặn dẫn truyền điều khiển cơ bắp, khiến trẻ liệt cơ, khó thở và có thể tử vong nếu thiếu can thiệp y tế kịp thời.

Không riêng gia đình Everett, hàng loạt phụ huynh trên khắp nước Mỹ đang đối mặt tình cảnh tương tự. Tại Washington, con của một bà mẹ tên Wescott nhập viện cấp cứu vì li bì, táo bón kéo dài. Ở California, bé trai con Anthony Barbera yếu đến mức không còn sức khóc hay bú mẹ. Tại Arizona, con gái nhà Stephen Dexter phải cấp cứu bằng trực thăng do không thể ăn uống. Những gia đình này cũng đã khởi kiện ByHeart.

Trong tuyên bố ngày 19/11, ByHeart thừa nhận xét nghiệm phòng thí nghiệm phát hiện bào tử Clostridium botulinum trong mẫu sữa. Trước đó, phản ứng của hãng bị đánh giá là chậm chạp và mang tính phòng thủ. Khi FDA lần đầu cảnh báo mối liên hệ giữa sản phẩm và đợt bùng phát bệnh, công ty chỉ thu hồi hạn chế hai lô hàng, lập luận rằng mẫu dương tính lấy từ lon đã mở nắp nên "có thể nhiễm khuẩn từ bên ngoài".

Giáo sư Darin Detwiler, chuyên gia về chính sách thực phẩm tại Đại học Northeastern, nhận định ByHeart đã thất bại trong việc quản lý rủi ro. Theo ông, lẽ ra công ty phải tự phát hiện vấn đề và công khai minh bạch ngay lập tức thay vì đợi cơ quan chức năng vào cuộc.

Trước vụ việc này, chưa từng có đợt bùng phát Clostridium botulinum nào liên quan đến sữa công thức trẻ em tại Mỹ. Luật sư Bill Marler, người đại diện cho các gia đình nguyên đơn, nhấn mạnh rằng nếu có một sản phẩm không được phép sai sót, đó chính là thức ăn cho trẻ sơ sinh. Đáng lo ngại hơn, đây không phải là sự cố đơn lẻ. Tháng 12/2022, hãng từng phải thu hồi sản phẩm do nghi nhiễm vi khuẩn Cronobacter sakazakii. Năm 2023, FDA đã gửi thư cảnh báo về những "vi phạm nghiêm trọng" tại nhà máy sản xuất của ByHeart ở Pennsylvania, nơi công ty cũng từng cố gắng đổ lỗi cho quy trình xét nghiệm khi phát hiện vi khuẩn.

Sữa công thức ByHeart. Ảnh: AP

Bình Minh (Theo NBC News, Mayo Clinic)