Bé 3 tuổi mắc bệnh cúm suýt chết

TP HCMBé gái 3 tuổi viêm phổi nặng do cúm, suy hô hấp nguy kịch, phải can thiệp ECMO để giành lại sự sống.

Ngày 13/6, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhi sốt cao liên tục, ho nhiều, khó thở, vào viện cấp cứu đã suy hô hấp, phải đặt nội khí quản thở máy. Bác sĩ điều trị bằng thuốc an thần giãn cơ, thở máy thông số cao, thông khí bằng cách nằm sấp, dùng thuốc kháng sinh phổ rộng. Tuy nhiên tình trạng trẻ vẫn diễn tiến nặng.

Ê kíp hội chẩn, quyết định can thiệp bằng ECMO (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể). Tuy nhiên, gia đình bé hoàn cảnh khó khăn, chi phí can thiệp kỹ thuật cao vượt ngoài khả năng chi trả. Lãnh đạo bệnh viện yêu cầu các bác sĩ tập trung cứu chữa và can thiệp ECMO ngay cho cháu sau 3 giờ nhập viện, về chi phí sẽ vận động những nhà hảo tâm giúp đỡ.

Sau gần ba tuần điều trị, sức khỏe của bé cải thiện, cai được ECMO và máy thở. Gia đình cho biết bé chưa tiêm ngừa cúm, không nghĩ khi mắc bệnh lại diễn tiến nặng như vậy.

Bệnh nhi được can thiệp ECMO, thở máy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Giữa tháng trước, một bé trai 19 tháng tuổi cùng hai người 30 và 40 tuổi cũng bị viêm phổi, suy hô hấp nguy kịch do mắc cúm, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trong đó, hai người phải can thiệp ECMO. Hồi tháng 3, bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân nam 27 tuổi, biến chứng cúm dẫn tới suy tim, đe dọa tính mạng.

Cúm thường tự khỏi sau 4-7 ngày nhưng cũng có thể trở nặng nếu virus tấn công vào đường hô hấp dưới, làm tăng nguy cơ biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp. Cúm cũng có thể nặng do người bệnh không nghỉ ngơi, không ăn uống đủ chất, tự mua thuốc kháng sinh, kháng virus uống không đúng cách...

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi tiêm phòng các bệnh lý truyền nhiễm. Tiêm đầy đủ vaccine cúm và phế cầu giúp giảm nguy cơ cúm hoặc viêm phổi. Người từ 6 tháng tuổi trở lên nên chủng ngừa cúm hàng năm để phòng những chủng virus mới lưu hành và thay đổi theo từng năm.

Ngoài ra, không tiếp xúc người có triệu chứng cúm. Giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt ở bàn tay và vùng đầu, mặt, cổ. Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Khả năng miễn dịch của bản thân sẽ tăng thông qua tiêm vaccine phòng bệnh, luyện tập thể thao và ăn uống đủ dưỡng chất. Khi có biểu hiện bệnh như sốt cao, khó thở, không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, nên đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.

Lê Phương