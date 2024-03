Suýt mất mạng do chủ quan cúm B

Hà NộiNgười đàn ông 27 tuổi, sốt cao nhưng không đi khám, đến khi cơn khó thở tăng dần mới vào viện, kết quả biến chứng cúm dẫn tới suy tim, tính mạng đe dọa.

Ngày 11/3, bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, nhịp tim nhanh.

Qua khai thác bệnh sử, trước thời điểm nhập viện 5 ngày, anh xuất hiện sốt và khó thở tăng dần. Bệnh nhân vào bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh rồi chuyển ngay đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Kết quả chụp CT cho thấy hình ảnh viêm phổi, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi, xét nghiệm dương tính với virus cúm B.

Bệnh nhân được can thiệp thở máy không xâm nhập (HFNC). Bác sĩ nghi ngờ có tình trạng viêm cơ tim, suy tim do cúm nên chỉ định làm xét nghiệm men tim, phát hiện men tim rất cao, chức năng tim suy giảm. Tình trạng này được nhận định là do cúm B gây ra, không phải suy tim có từ trước.

Bác sĩ nhận định nhiều người chủ quan với cúm B, song bệnh hoàn toàn có thể gây các biến chứng nặng nề như cúm A, bao gồm viêm phổi hay viêm cơ tim. Ngoài ra, bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn khác bội nhiễm, bệnh nhân có thể tử vong do viêm phổi, nhiễm trùng máu hoặc cơn bão cytokines do đáp ứng miễn dịch quá dữ dội của cơ thể.

Dù sau quá trình điều trị, tình trạng của bệnh nhân tiến triển, song cần tiếp tục đánh giá hậu quả lâu dài của viêm cơ tim.

"Nhìn chung viêm cơ tim do cúm rất phức tạp, ảnh hưởng nặng nề lên quả tim, nhiều ca có di chứng suy tim như cơ tim giãn, gây hạn chế các hoạt động thể lực, ảnh hưởng công việc, sinh hoạt", bác sĩ cho hay.

Bác sĩ Bắc khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với cúm, đặc biệt trong thời tiết mưa rét hiện nay của miền Bắc. Khi có dấu hiệu bất thường cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh