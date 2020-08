Bé 1,5 tháng tuổi suýt chết do viêm phổi

Quảng NinhBé 1,5 tháng tuổi, ở thành phố Uông Bí, bị viêm phổi, ho, ăn kém, gia đình trì hoãn đưa bé đến viện, cho đến khi trở nặng.

Ngày 3/8, bé bắt đầu có triệu chứng viêm phổi như ho, ăn kém, quấy khóc. Gia đình không đưa trẻ đến bệnh viện, tự mua siro ho cho uống. Ngày 6/8, bệnh trở nặng, bé bú kém, khó thở, ho tăng, khò khè nhiều, gia đình mới đưa đi cấp cứu tại Đơn vị Hồi sức tích cực nhi khoa, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi nặng, suy hô hấp độ II, co giật do hạ natri máu nặng, phải thở oxy và dùng thuốc an thần ban đầu. Bé được điều trị cắt cơn co giật, tiếp tục duy trì thở oxy, bù natri, truyền dịch, điều trị kháng sinh, khí dung. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe trẻ tiến triển tốt, được rút ống thở oxy. Hiện, bé có thể bú mẹ, tự thở bình thường.

Bác sĩ Đào Thị Loan, Phó Trưởng khoa Nhi cho biết, nếu gia đình đưa bé vào viện sớm thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn nhiều, tránh được biến chứng nguy hiểm như co giật, ngừng thở. Trường hợp này, gia đình đưa bé vào viện chậm thêm 5-10 phút nữa, tiên lượng bé nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi viêm phổi tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Loan khuyến cáo các gia đình không nên e ngại đưa trẻ đến bệnh viện, do trẻ nhỏ thường có biểu hiện bệnh mơ hồ, không rõ ràng. Bên cạnh đó, sức đề kháng của trẻ còn yếu, chưa hoàn thiện, trong khi bệnh diễn biến nhanh, trì hoãn vào viện vô tình lại gây hại thêm cho trẻ.

Chi Lê