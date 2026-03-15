Bayern thoát thua dù nhận 2 thẻ đỏ ở Bundesliga

ĐứcDù bị truất quyền thi đấu hai cầu thủ, Bayern vẫn cầm hòa chủ nhà Leverkusen 1-1 ở vòng 26 Bundesliga.

Bayern hành quân tới BayArena trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương, trong đó có Manuel Neuer, Alphonso Davies và Jamal Musiala. Thủ môn 37 tuổi Sven Ulreich hiếm hoi được trao suất bắt chính, trong khi tiền đạo chủ lực Harry Kane chỉ ngồi dự bị.

Leverkusen nhập cuộc đầy hứng khởi và vượt lên ngay phút thứ 6. Montrell Culbreath cướp bóng từ Luis Diaz rồi phối hợp ăn ý với Patrik Schick trước khi bóng được chọc khe thuận lợi cho Aleix Garcia. Tiền vệ người Tây Ban Nha dẫn bóng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm khẽ chạm chân Jonathan Tah đổi hướng, khiến thủ môn Bayern hoàn toàn bất lực.

Pha phạm lỗi khiến Nicolas Jackson nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sau bàn thua sớm, Bayern đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ của Leverkusen. Phút 31, chủ nhà suýt nhân đôi cách biệt khi Culbreath tung cú cứa lòng hiểm hóc, bóng đi chệch cột dọc chỉ trong gang tấc, khiến các CĐV Bayern thót tim.

Khó khăn càng chồng chất với Bayern khi Nicolas Jackson bị truất quyền thi đấu ít phút trước giờ nghỉ. Ban đầu, trọng tài Christian Dingert chỉ rút thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Martin Terrier. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông nâng mức phạt lên thẻ đỏ trực tiếp khi xác định Jackson đã giẫm lên chân đối phương. Terrier không thể tiếp tục thi đấu và được thay bởi Ibrahim Maza sau giờ nghỉ.

Harry Kane vào sân ở phút 60 và tưởng như đã cân bằng tỷ số chỉ vài phút sau với pha pha đệm bóng vào lưới trống. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi chạm tay trước đó.

Dẫu vậy, Bayern không phải chờ đợi quá lâu. Phút 69, Robert Andrich chuyền hỏng tạo cơ hội cho Michael Olise cắt bóng rồi chọc khe cho Luis Diaz. Tiền đạo người Colombia khống chế một nhịp gọn gàng trước khi đặt lòng chân phải về góc xa hạ gục Blaswich, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Diaz vượt lên thứ hai danh sách Vua phá lưới Bundesliga với 15 bàn, bằng Deniz Undav (Stuttgart) và chỉ kém đồng đội Kane (30 bàn). Đồng thời, Bayern kéo dài chuỗi trận ghi bàn tại Bundesliga lên con số 38, kể từ trận hòa 0-0 trên chính sân BayArena cách đây 13 tháng.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút 84. Từ người hùng ghi bàn gỡ hòa, Diaz bất ngờ trở thành tội đồ khi nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ trong tình huống đối mặt Blaswich. Lần đầu tiên Bayern có hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu trong một trận đấu Bundesliga từ trận hòa Dortmund 1-1 hồi tháng 4/2001.

Luis Diaz bị truất quyền thi đấu ở phút 84. Ảnh: FC Bayern

Chỉ còn 9 người trên sân, Bayern chịu sức ép lớn trong những phút cuối nhưng vẫn đứng vững để ra về với một điểm. Sau trận, HLV Vincent Kompany bày tỏ sự tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Ông cho rằng trận đấu có quá nhiều diễn biến phức tạp và những tình huống gây tranh cãi đã ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện. "Chúng tôi mắc sai lầm ở đầu trận và phải trả giá, nhưng Bayern vẫn luôn ở trong cuộc. Leverkusen chơi rất kiên cường và khiến chúng tôi phải kiên nhẫn rất nhiều", nhà cầm quân người Bỉ nói.

Ngày 18/3, Bayern trở về sân nhà tiếp Atalanta ở lượt về vòng 1/8 Champions League. "Hùm xám" đang nắm lợi thế lớn với chiến thắng 6-1 ở lượt đi trên sân khách.

Hồng Duy