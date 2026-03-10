Năm 'số 0' của Serie A và ngọn cờ cứu rỗi Atalanta

Sau khi bộ ba quyền lực truyền thống gồm AC Milan, Inter Milan và Juventus cùng ngã ngựa, Atalanta là đại diện duy nhất còn lại của Serie A ở vòng 1/8 Champions League.

Đã có thời hai trong ba ông lớn ấy đối đầu trong một trận derby bán kết, để rồi đội thắng vào chung kết làm nên trận chung kết toàn Italy đầu tiên và duy nhất đến nay trong lịch sử Champions League. Đó là mùa 2002-2003 huyền thoại của Serie A, năm mà giải đấu cao nhất Italy đưa được cả Inter, Juve và Milan vào bán kết, trước khi Milan và Juventus gặp nhau trong trận chiến cuối cùng tại Manchester.

23 mùa sau cột mốc ấy, cả ba gã khổng lồ của Serie A đang đứng trước "vạch xuất phát" đầy đau đớn. Lần đầu tiên từ khi thể thức vòng 1/8 hiện hành được khôi phục từ mùa 2003-2004, thay thế cho thể thức hai vòng bảng trước đó, không ai trong số họ góp mặt ở vòng knock-out chính thức đầu tiên của giải đấu danh giá nhất cựu lục địa.

Cầu thủ Juventus thất vọng sau trận lượt về play-off Champions League trên sân Juventus Arena ngày 25/2/2026, khi họ thắng Galatasaray 3-2 nhưng thua chung cuộc 5-7. Ảnh: Reuters

Mùa này, chỉ còn Atalanta gồng gánh hy vọng của Serie A. Với việc lá thăm hôm 27/2 tại Nyon, Thụy Sĩ đưa thầy trò Raffaele Palladino chạm trán Bayern, một cuộc chia tay sớm nữa có thể đào sâu thêm xu hướng đáng buồn với Serie A. Nếu Atalanta dừng bước trước đội bóng nước Đức, đây sẽ là lần thứ tư trong 6 mùa gần nhất Italy sạch bóng tại tứ kết. Trong khi, ở 12 mùa trước đó, kịch bản này chỉ xảy ra ba lần.

Ít nhất cho đến trước năm nay, Inter, Juventus hoặc Milan luôn có ít nhất một đại diện lọt vào vòng knock-out. Juventus ổn định nhất với 14 lần vượt qua vòng bảng trong 23 mùa đã qua, gồm chuỗi 8 năm liên tiếp (với hai lần vào chung kết) từ 2014-2015 đến 2021-2022. Đây còn là giai đoạn hoàng kim của kỷ nguyên 9 chức vô địch Serie A liên tiếp dưới thời các HLV Antonio Conte, Max Allegri và Maurizio Sarri.

Thời gian vắng bóng kéo dài duy nhất của Juventus trong top 16 Champions League diễn ra vào giai đoạn hậu Calciopoli, tức 2006-2007 và 2007-2008, cũng như trong 4 mùa gần đây. Họ vừa là nạn nhân của những án phạt trừ điểm, vừa phải loay hoay trong một cuộc tái thiết sâu rộng cả về thượng tầng lẫn lực lượng.

Hai đội bóng thành Milan thì có phần trồi sụt hơn. AC Milan, với 13 lần vào vòng 1/8 trong 23 mùa gần đây, từng trải qua cơn khát kéo dài tới 8 mùa giải. Sau khi bị Atletico Madrid loại ở mùa 2013-2014, họ chỉ mới trở lại vòng knock-out từ mùa 2022-2023. Trước đó, đội bóng áo sọc đỏ đen là thế lực thực thụ với chức vô địch năm 2007 và về nhì năm 2005.

Inter Milan cũng có lộ trình tương tự xét trong cùng giai đoạn, với 12 lần vào vòng 1/8, đỉnh cao là cú ăn ba năm 2010. Tuy nhiên, họ cũng từng "mất tích" 9 mùa liên tiếp. Sau khi thua Schalke 04 ở tứ kết mùa 2010-2011, Inter mới tìm lại vị thế trong nhóm 16 đội mạnh nhất và thậm chí lọt vào hai trận chung kết gần đây là các năm 2023 và 2025, đều dưới trướng HLV Simone Inzaghi.

Gánh nặng lớn nhất đối với cả hai CLB thành Milan là quản lý yếu kém trong những năm cuối lẫn giai đoạn ngay sau các triều đại của hai ông chủ Silvio Berlusconi và Massimo Moratti.

Champions League 2025-2026 lại trở thành "năm số 0" đầy nghiệt ngã cho ba gã khổng lồ Serie A. Lý do đầu tiên đến từ sự vắng mặt của Milan sau mùa 2024-2025 thảm họa. Họ kết thúc mùa bóng với hai đời HLV, chỉ đoạt một danh hiệu -là Siêu Cup Italy, và cán đích thứ 8 tại Serie A, đồng nghĩa với việc bị gạt tên khỏi mọi đấu trường châu lục.

Thứ hai, Inter không còn xem trọng Champions League. Như Manuel Akanji tiết lộ trước trận gặp Arsenal cuối tháng 1/2026, Inter công khai ưu tiên Serie A hơn là tiến sâu tại Champions League. Nỗi thất vọng từ mùa giải trước - căng sức trên mọi mặt trận rồi kết thúc với cảnh trắng tay - khiến đoàn quân của Cristian Chivu mùa này tập trung vào mục tiêu khả thi nhất là Serie A, nơi họ đang dẫn đầu với 7 điểm nhiều hơn chính Milan sau 28 vòng.

Inter nhạt nhòa trong trận thua 1-2 ở lượt về trên sân nhà San Siro ngày 24/2, và thất bại chung cuộc 2-5 trước Bodo/Glimt ở play-off Champions League. Ảnh: AFP

Thứ ba, Juventus đã thiếu lọc lõi trước Galatasaray. Khi đang thua 2-3 và chơi thiếu người ở lượt đi play-off tại Istanbul, lẽ ra thầy trò Luciano Spalletti phải tìm cách bảo toàn tỷ số để dồn sức cho lượt về. Nhưng cuối cùng, họ thủng lưới thêm hai bàn, thành thua 2-5, và không thể đảo ngược tình thế khi chỉ thắng 3-2 ở lượt về. Thực tế, Juventus ra sân tại Ali Sami Yen với độ tuổi trung bình chỉ 26 tuổi 3 tháng, và chỉ có ba cầu thủ - Manuel Locatelli, Weston McKennie, Francisco Conceicao - có kinh nghiệm đá vòng knock-out Champions League.

Điểm sáng Atalanta

Trong bối cảnh đó, Atalanta trở thành niềm tự hào của bóng đá Italy ở cấp châu lục mùa này. Việc họ là đại diện Serie A duy nhất còn sót lại tại Champions League đến từ một dự án tăng trưởng bền vững, chiến lược sắc sảo, sự cộng hưởng từ giới chủ, tầm nhìn dài hạn, những phương pháp đổi mới mang tính tiên phong tại Italy và khả năng sửa sai thần tốc.

Trong bức chân dung chung của bóng đá Italy, Atalanta đang tạo ra một khoảng cách biệt lập so với phần còn lại, những đội bóng sở hữu phòng truyền thống lừng lẫy nhưng đã bám bụi, những kẻ đã hụt hơi và chậm chạp trong cuộc cách mạng mà bóng đá hiện đại yêu cầu. Atalanta thậm chí được ví như độc bản, khó sao chép, kết tinh từ bản sắc, cội nguồn và chiến lược quản trị thượng tầng, qua đó rủ bỏ cái mác "đội bóng tỉnh lẻ" để vươn lên hàng ngũ tinh hoa.

Cuộc lột xác của họ gắn liền với triều đại HLV Gian Piero Gasperini, bắt đầu từ năm 2017, rồi thường xuyên hiện diện tại các sân chơi danh giá châu lục. Và điều bi hài, như Gazzetta dello Sport mô tả, là thế giới nhận ra sự trỗi dậy của Atalanta trước cả người Italy. "Đối đầu Atalanta cứ như đi nhổ răng", HLV Pep Guardiola từng ví von. Hai năm gần đây, ông luôn xem Atalanta như hình mẫu tiên phong cho sự xoay vần của dòng chảy bóng đá, với lối chơi theo kèm người một-một quyết liệt trên toàn bộ mặt sân.

Cầu thủ Atalanta mừng sau khi thắng 4-1 trong trận lượt về trên sân nhà New Balance và loại Dortmund với tổng tỷ số 4-3 ở vòng play-off Champions League ngày 25/2. Ảnh: AFP

Nếu chức vô địch Europa League 2024 là đỉnh cao chói lọi trong lịch sử chỉ từng một lần đoạt Cup Italy năm 1963, thì hành trình 9 năm dưới sự dẫn dắt của Gasperini còn để lại nét son cho Atalanta với 4 lần cán đích thứ ba ở Serie A và 5 lần giành vé dự Champions League.

Uy tín của Atalanta tại châu Âu được củng cố bằng sự "tăng trưởng" theo cấp số nhân. Đó là màn tái xuất sau 26 năm vắng bóng khi thắng Everton 3-0 ở Europa League 2017, là lần đè bẹp Valencia 4-1 tại Mestalla ở mùa ra mắt Champions League 2019-2020 hay trận thắng Liverpool 2-0 ngay tại Anfield ở vòng bảng Champions League 2020-2021. Năm 2020, thầy trò Gasperini thậm chí chỉ cách tấm vé vào bán kết trong gang tấc trước khi bị PSG ngược dòng tại Lisbon.

Số phận của Atalanta vận hành trong sự chuyển động không ngừng giữa hai thái cực, là truyền thống và đổi mới. Nhân vật trung tâm không ai khác chính là Antonio Percassi, cựu trung vệ những năm 1970. Ông là trường hợp Chủ tịch hiếm hoi từng là cầu thủ của chính CLB. Sau khi mua lại Atalanta năm 2010, Percassi đã biến nơi đây thành mô hình kiểu mẫu trong bóng đá Italy, với nền tài chính bền vững, sở hữu một SVĐ hiện đại mà giờ đây được bán quyền đặt tên cho New Balance, hệ thống tuyển trạch khắp châu Âu, và sự mát tay trong đào tạo trẻ với Lorenzo Bernasconi là viên ngọc mới nhất.

Atalanta cũng chứng minh rằng tham vọng quốc tế hoàn toàn có thể song hành cùng ý thức thuộc về cội nguồn. Hiện tại, gia đình Percassi - thông qua quỹ Odissea dưới sự điều hành của người con trai, CEO Luca - nắm giữ 45% cổ phần CLB. 55% còn lại thuộc về Stephen Pagliuca - tỷ phú người Mỹ gia nhập ban lãnh đạo Atalanta năm 2022.

Luca (trái), Antonio Percassi (giữa) và Pagliuca là những nhà quản lý góp phần đưa Atalanta bay cao. Ảnh: Atalanta Bergamo

Pagliuca - sinh ra trong một gia đình Italy nhập cư vào Mỹ - hiện là đồng Chủ tịch của quỹ đầu tư Bain Capital - gã khổng lồ tài chính toàn cầu quản lý khối tài sản 160 tỷ USD, và là đồng sở hữu của đội bóng rổ nhà nghề Mỹ Boston Celtics.

Kể từ khi đặt chân đến Atalanta, dự án của Pagliuca luôn nhất quán và rõ ràng. Doanh nhân 71 tuổi củng cố thương hiệu toàn cầu, đa dạng hóa và tăng trưởng doanh thu, với mục tiêu biến Atalanta thành một thế lực cạnh tranh không chỉ trong nước mà còn trên bình diện quốc tế.

Sự kết hợp giữa Pagliuca với gia đình Percassi giúp Atalanta vận hành hoàn hảo. Những quyết định mang tính chiến lược của Pagliuca đã mang lại những xung lượng mới cho đội bóng, như việc giao trọng trách săn lùng tài năng xuyên biên giới cho Lee Congerton, cựu giám đốc của Leicester City và Celtic. Đây là một chuỗi mắt xích chuẩn chỉnh, bởi Congerton đã đưa kỹ sư người Ấn Độ Sudarshan Gopaladesikan về Atalanta.

Chính Gopaladesikan, trong vai trò trưởng bộ phận phân tích bóng đá Atalanta giai đoạn 2022-2025 trước khi sang Newcastle, đã phát hiện ra tiềm năng của Ademola Lookman - cầu thủ khi đó mờ nhạt và bị đánh giá thấp. Các thuật toán do kỹ sư máy tính này xây dựng đã chỉ ra rằng tiền đạo Nigeria - người chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn ở Ngoại hạng Anh cho Leicester mùa 2021-2022 - chính là mảnh ghép tương thích nhất với hệ thống chiến thuật của Gasperini.

Sức mạnh của Atalanta còn nằm ở khả năng thích nghi và tự làm mới bản thân. Việc thay thế Giám đốc thể thao Giovanni Sartori tưởng chừng là một bài toán hóc búa, nhưng rồi người kế nhiệm Tony D’Amico đang chứng minh năng lực xuất sắc.

Tương tự, giai đoạn hậu Gasperini từng khiến dư luận lo ngại về những kịch bản không tương xứng với tham vọng của CLB. Lựa chọn bổ nhiệm Ivan Juric ban đầu xuất phát từ ý tưởng duy trì tính kế thừa, bởi ông từng là "đệ ruột" của Gasperini, nhưng thực tế đã phủ nhận. Chỉ đến khi Palladino xuất hiện từ tháng 11/2025, sự cân bằng vốn có mới được tái lập. CEO Atalanta Luca Percassi từng nhận định: "Palladino là một người có thiên mệnh, cậu ấy đã chạm đúng những dây đàn nhạy cảm nhất để Atalanta thăng hoa".

Những yếu tố kể trên góp phần đưa Atalanta vòng 1/8 Champions League, nơi Bayern đang chờ họ. Nhưng chuyện Atalanta sẵn sàng đương đầu với những gã khổng lồ ở châu lục giờ không còn là mới trên những trang báo Italy.

Hoàng Thông tổng hợp