Bảy tác phẩm thiếu nhi đoạt giải Sách Quốc gia

Tại buổi lễ vinh danh hôm 8/3, cuốn Đại náo nhà ông ngoại của tác giả Nguyễn Xuân Thủy được trao giải B. Trước đó, vào tháng 10/2024, ấn phẩm cũng đoạt giải Sách hay, hạng mục Sách thiếu nhi. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng

Tác phẩm xoay quanh bốn bạn nhỏ: Mắt To, Gấu Trúc, Mắt Híp, Ngúng Nguẩy. Bốn người quen với lối sống ở thành phố, thích đồ ăn nhanh, chơi đồ công nghệ điện tử. Thời dịch, họ về quê, có những trải nghiệm sống mới mẻ.

Qua mỗi phần, câu chuyện của nhóm trẻ được nhà văn kể bằng giọng văn hài hước. Theo nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, những trò nghịch ngợm là cách thức tốt nhất để giáo dục trẻ em. Qua đó, người lớn cũng phải nhìn lại cách ứng xử, giáo dục với con em mình.