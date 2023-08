Bẫy lừa khiến vợ chồng cụ bà mất 9 tỷ đồng

TP HCMBị Lê Thị Mỹ Hạnh, 39 tuổi, dọa có liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương, sẽ bị công an bắt nên vợ chồng cụ bà 75 tuổi đưa tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để "lo lót".

Ngày 25/8, bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Thi Mỹ Hạnh khóc rất nhiều, bày tỏ ân hận. Là bị hại trong vụ án, vợ chồng bà Ngọc đến tòa từ sớm.

Trả lời HĐXX, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Năm 2015, Hạnh quen bà Ngọc - bạn của mẹ chồng, nhiều lần gặp đặt vấn đề vay tiền của bà này để hùn vốn kinh doanh khách sạn. Bà Ngọc tin tưởng nên nhiều lần cho Hạnh vay, tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, những lần vay tiền, Hạnh đều mang vàng, kim cương giả đến để thế chấp. Bị cáo nói đây là vàng của bà chủ tiệm kim hoàn lớn ở chợ Tân Định thế chấp cho mình trước đó.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Hạnh tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Đầu năm 2016, bà Ngọc đòi lại tiền nhưng Hạnh tìm nhiều lý do để trì hoãn. Do muốn chiếm đoạt tiền của cụ bà, Hạnh vẽ ra màn kịch vu cho bà Ngọc liên quan đến đường dây buôn lậu vàng, kim cương của chủ tiệm kiêm hoàn.

Hạnh nói, chủ tiệm vàng vừa bị bắt vì buôn lậu và khai ra bà Ngọc; số vàng, đá quý bà Ngọc đang giữ có nguồn gốc là "hàng lậu". Hạnh đồng thời làm giả nhiều giấy tờ đưa cho bà Ngọc, nội dung thể hiện uỷ quyền cho bà nhận số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, bà Ngọc nhận được cuộc gọi từ một người xưng là cán bộ công an (do Hạnh nhờ), đang thụ lý vụ án của nữ chủ tiệm vàng và nói về số tiền 6,1 tỷ đồng Hạnh đang gửi tại ngân hàng. Do Hạnh đang bị công an làm việc nên "cán bộ công an" sẽ giúp bà Ngọc nhận lại số tiền kia nhưng phải chuyển chi phí để làm thủ tục.

Còn chồng bà Ngọc thì nhận được tin nhắn từ người xưng là thủ trưởng cơ quan điều tra, yêu cầu đưa tiền "chạy án" cho vợ nếu không sẽ bị bắt. Khi vợ chồng bà Ngọc hoang mang lo lắng, Hạnh nói đã nhờ một người đứng ra nhận tội thay.

Không lâu sau bà Ngọc nhận được điện thoại của người xưng là "luật sư của người nhận tội thay bà" để làm việc với công an. Người này yêu cầu bà Ngọc chuyển tiền để lo giải quyết. Lo sợ, vợ chồng bà Ngọc nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu, tổng cộng hơn 9 tỷ đồng.

Hạnh khai, các nhân vật trong vở kịch như: chủ tiệm vàng, thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên... đều do mình dựng lên. Bị cáo đã dùng nhiều số điện thoại khác nhau để nhắn tin lừa vợ chồng bà Ngọc. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị cáo đem đi đánh bạc.

Trình bày với tòa, vợ chồng bà Ngọc cho biết đến nay Hạnh mới trả lại được 47 triệu đồng. Họ cho rằng, trong vụ án còn có một số người liên quan như: em gái Hạnh, chủ khách sạn tại quận 3... có dấu hiệu móc nối với Hạnh nhưng các cơ quan tố tụng chỉ xác định một mình Hạnh thực hiện hành vi phạm tội là bỏ lọt tội phạm.

Sau khi nghị án, HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của Hạnh là rất tinh vi, đặc biệt nghiêm trọng, nên tuyên phạt mức án 20 năm tù - cao hơn mức đề nghị của VKS (14-16 năm).

Đối với những người liên quan, tòa cho rằng cơ quan điều tra không có căn cứ xác định những người này biết và tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Hải Duyên