'Màn kịch' buôn lậu kim cương lừa 9 tỷ đồng

TP HCMLê Thị Mỹ Hạnh, 36 tuổi, thế chấp nữ trang vay tiền của người bạn mẹ chồng rồi từng bước vu cho họ liên quan vụ án buôn lậu kim cương, để chiếm đoạt 9 tỷ đồng.

Hạnh vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, thời gian ở nhà chồng tại quận 3, Hạnh quen thân với bà Ngọc, 72 tuổi - bạn của mẹ chồng. Đầu năm 2015, Hạnh tâm sự chuyện gia đình và tỏ ra chán nản, muốn kinh doanh trái cây cần vốn 100 triệu đồng nên vay bà Ngọc. Do quý mến Hạnh, bà Ngọc đồng ý giúp.

Một thời gian sau, Hạnh nói việc kinh doanh thất bại, muốn chuyển hướng đầu tư khách sạn trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, tiếp tục vay tiền bà Ngọc. Để làm tin, cô ta đưa một số nữ trang kim cương để thế chấp. Hạnh cho biết đây là tài sản của chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc ở chợ Tân Định, quận 1, đang hùn hạp với mình.

Tin tưởng con dâu của người bạn thân, bà Ngọc nhiều lần cho Hạnh vay tổng cộng gần 2 tỷ đồng, giữ thêm nữ trang cô ta đưa.

Bị can Lê Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến thời điểm trả nợ, Hạnh nói toàn bộ tiền của bà Ngọc đã đưa cho nữ doanh nhân kia buôn lậu kim cương và bà này vừa bị bắt. Khai với công an, chủ tiệm vàng nói đã gửi số nữ trang đính kim cương buôn lậu cho bà Ngọc giữ, nên sắp tới bà sẽ bị triệu tập. Thấy bà Ngọc lo lắng, Hạnh trấn an là đã thuê người giả làm bà đến làm việc với công an.

Vài ngày sau, bà Ngọc nhận được cuộc gọi từ số lạ, xưng là luật sư của người đóng thế bà, cho biết thân chủ đang nằm viện không thể tiếp tục làm việc với công an. Ông ta đề nghị bà Ngọc đưa tiền để dàn xếp, nếu không sẽ bị bại lộ. Bà Ngọc chuyển tổng cộng 350 triệu đồng cho ông này để yên ổn.

Hạnh cũng nhiều lần đến tìm bà Ngọc bàn về vụ án buôn lậu kim cương, vàng và đi chung với người tên Khang. Cô ta giới thiệu Khang là sếp của mình tại khách sạn ở quận 3 - nơi đang hùn hạp làm ăn. Một thời gian sau, bà Ngọc nhận được giấy uỷ quyền cho bà nhận cổ phần trị giá 3 tỷ đồng ở khách sạn.

Tiếp đó, Hạnh gọi đến, cho biết "đang bị công an giữ vì vụ án buôn lậu vàng, không đến khách sạn nhận tiền cổ tức được" nên nhờ bà Ngọc cầm giấy uỷ quyền đến gặp Khang lấy. Số tiền này Hạnh trả khoản vay trước đó, số còn lại cô ta nhờ bà Ngọc giữ giùm.

Bà Ngọc gọi điện cho Khang, ông này xác nhận Hạnh có tiền cổ phần. Tuy nhiên, bà Ngọc muốn lấy 3 tỷ đồng thì phải trả 800 triệu làm thủ tục, rút vốn. Sốt ruột muốn lấy lại tiền đã cho Hạnh vay, bà Ngọc chuyển tiền theo số tài khoản hắn yêu cầu.

Tuy nhiên, ngay sau đó bà nhận được tin nhắn từ số máy của Khang, nội dung "vừa bị công an bắt vì liên quan đến Hạnh, nên không đến khách sạn lấy tiền trả bà được. Nghi ngờ bị lừa, vợ chồng bà Ngọc ý định trình báo.

Hạnh bất ngờ tìm đến, nói vừa được tại ngoại để điều tra. Biết ý định báo công an của vợ chồng bà Ngọc, cô ta vừa năn nỉ vừa đe doạ "sẽ khai chuyện nhờ người thế vai" bà này trong vụ án buôn lậu kim cương. Ngoài ra, nếu Hạnh bị bắt sẽ không thể lấy cổ phần ở khách sạn ra để trả nợ bà.

Để bà Ngọc yên tâm, Hạnh đưa cho bà giữ sổ tiết kiệm tại một ngân hàng trị giá 5 tỷ đồng, đồng thời viết giấy cam kết sẽ chuyển trả toàn bộ số tiền mình thiếu. Nhờ người kiểm tra, vợ chồng bà Ngọc phát hiện ngân hàng không có tài khoản đứng tên Hạnh.

Bà Ngọc gọi điện cho Hạnh thắc mắc thì cô ta tìm đến đưa giấy hẹn nhận tiền mặt hơn 6 tỷ có mộc đỏ của ngân hàng. Hạnh nói đang lánh mặt vì thiếu nợ nhiều người, không thể đi rút tiền nên uỷ quyền bà Ngọc đi lĩnh giúp và trả nợ cho bà.

Trong lúc bà Ngọc chờ Hạnh làm giấy uỷ quyền thì một người đàn ông mặc đồ công an đến, xưng là công an, hỏi bà biết về Hạnh, về vụ án buôn lậu vàng. Thấy "cảnh sát" đề cập nhiều về vụ án, vợ chồng Bà Ngọc sợ hãi, càng tin "sự thật" như Hạnh nói.

Vài ngày sau, bà Ngọc nhận cuộc gọi của người đàn ông xưng là công an, đang điều tra về vụ buôn lậu vàng, nói đã biết bà nhờ người chịu tội thay và khẳng định chỉ có mình mới thay Hạnh nhận số tiền hơn 6 tỷ ở ngân hàng. "Cán bộ" này gợi ý sẽ đi rút giúp bà Ngọc "đồng thời gạt tên bà ra khỏi vụ án trong quá trình điều tra" với điều kiện phải chuyển cho ông ta hơn 3 tỷ đồng.

Bà Ngọc muốn thoát khỏi rắc rối với luật pháp, đồng thời sẽ nhận được 6 tỷ đồng nên đi vay mượn khắp nơi được gần 3 tỷ chuyển cho "cán bộ điều tra".

Suốt những ngày sau đó Hạnh đến đưa cho vợ chồng bà Ngọc các giấy triệu tập, giấy mời đến công an làm việc về vụ án buôn lậu. Cô ta còn doạ "Thủ Tướng rất quan tâm vụ án nên sẽ đích thân vào kiểm tra" khiến bà Ngọc lại gom góp được gần 300 triệu đồng đưa cho Hạnh nhờ gỡ tội.

Vợ chồng bà Ngọc đọc báo biết Thủ tướng đi công tác nước ngoài chứ không vào Sài Gòn làm việc. Họ gọi điện cho Hạnh thì cô ta khoá máy. Biết bị lừa, vợ chồng bà Ngọc trình báo công an.

Xác minh sự việc, cơ quan điều tra khẳng định không có vụ án buôn lậu vàng, kim cương nào, đồng thời các giấy tờ liên quan đến Công an, VKS... mà Hạnh đưa cho vợ chồng nạn nhân đều là giả. Trong suốt hơn 2 năm qua, Hạnh đã lừa của vợ chồng bà Ngọc gần 9 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò những người liên quan.

