Bảy lời khuyên giúp ghi điểm với bài viết tiếng Anh

Để cải thiện bài viết tiếng Anh, bạn cần chú ý tinh chỉnh ngữ pháp, tăng cường sử dụng cụm động từ, thành ngữ và cẩn thận với "False Friends".

1. Tinh chỉnh ngữ pháp

Ngữ pháp kém có thể nhanh chóng làm giảm giá trị bài viết của bạn trong mắt người đọc. Những lỗi chính tả và dấu câu nhỏ có thể thu hút sự chú ý của ai đó và khiến họ không tập trung xem xét quan điểm của bạn đưa ra trong bài viết. Bạn có thể sử dụng một số website giúp kiểm tra những lỗi này, chẳng hạn Grammarly.

2. Duy trì sự nhất quán

Những lỗi về tính nhất quán có thể là sự phân tâm lớn khác đối với người đọc bài viết của bạn. Những sự khác biệt dù nhỏ như dấu cách hay viết hoa - viết thường có thể khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp và gây nhầm lẫn. Chẳng hạn, trong cùng bài viết, bạn sử dụng tới ba cách viết "2h30 chiều", gồm "2:30pm", "2:30 p.m" và "2:30 PM".

3. Tăng vốn từ vựng

Đôi khi, cách dễ nhất để làm bài viết của bạn trở nên có sức nặng hơn là tìm một từ hoàn hảo, phù hợp để mô tả điều gì đó và phù hợp với giọng văn trong bài. Vì vậy, hãy không ngừng mở rộng vốn từ, chú ý học từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Tương tự như ngữ pháp, bạn có thể sử dụng một số website để hỗ trợ việc này.

Ảnh: Shutterstock

4. Sử dụng thành ngữ

Nếu không thể tìm được từ phù hợp với giọng văn trong bài viết, hãy thử sử dụng thành ngữ (idiom) như một cách diễn đạt khác. Bạn có thể sử dụng thành ngữ "under the weather" khi ai đó cảm thấy không khỏe, bị ốm thay vì dùng "ill". Ví dụ: "Jamie’s under the weather and cannot come into work today". (Jamie bị ốm và không thể đi làm hôm nay).

Việc sử dụng thành ngữ cũng cho thấy khả năng viết tiếng Anh ở mức độ cao hơn, bởi thông thường bạn sẽ không dễ dàng nhớ nhiều thành ngữ, đặc biệt khi tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ.

5. Nắm vững một số cụm động từ

Giống như thành ngữ, sử dụng cụm động từ cũng là cách nâng tầm bài viết của bạn. Cách này dễ dàng hơn bởi cụm động từ thường thông dụng và dễ nhớ hơn. Để bắt đầu, bạn có thể học những cụm đơn giản, dễ hiểu nghĩa, chẳng hạn "find out" (khám phá ra, tìm ra), "fill up" (làm đầy cái gì đó), "put up with" (chịu đựng, tha thứ), "run out of" (hết, cạn kiệt).

6. Cận thận với "False Friends"

"False Friends" khiến bạn nghĩ tới những người bạn đểu, bạn giả dối. Trong ngôn ngữ học, từ này được dùng để chỉ những từ thuộc các ngôn ngữ khác nhau, có thể giống nhau hoặc gần giống nhau về phát âm và cách viết nhưng nghĩa lại khác xa nhau. Chẳng hạn, từ "embarazado" trong tiếng Tây Ban Nha nhìn khá giống với "embarrassed" trong tiếng Anh nhưng "embarazado" có nghĩa là "có thai" chứ không phải mang nghĩa là "bối rối" như từ tiếng Anh kia.

Nhiều khi, do thói quen dùng tiếng mẹ đẻ, bạn có thể bị nhầm trong bài viết. Điều này sẽ gây ra sự thiếu trôi chảy, dẫn đến hiểu sai hoặc làm suy yếu quan điểm bạn nêu ra trong bài.

7. Cải thiện tính dễ đọc

Một trong những điều khó phát hiện nhất trong bài viết có thể là tính dễ đọc bởi bạn hiểu ý mình viết ra và khi đọc lại vẫn thấy ổn, nhưng những người khác đọc chưa chắc hiểu được ý định của bạn. Vì vậy, hãy trau dồi khả năng viết sao cho các quan điểm được đưa ra hấp dẫn và dễ hiểu hơn. Bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến hỗ trợ phần này.

Dương Tâm (Theo Grammarly)