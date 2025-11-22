Bẫy đỏ đen sau ánh hào quang thể thao

MỹMáu ăn thua, tiền bạc rủng rỉnh và thời gian trống dư thừa biến cờ bạc thành "cơn bão hoàn hảo" cuốn phăng sự nghiệp của nhiều ngôi sao thể thao.

Trên những chuyên cơ đưa đón các đội bóng tại Mỹ, khu vực cuối máy bay thường biến thành sới bạc thu nhỏ. Tại đây, tiền công tác phí hay lương thưởng nhanh chóng "bốc hơi" qua các ván bài poker. Một cựu cầu thủ giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) từng tiết lộ: "Máy bay vừa hạ cánh là tiền sạch túi, chưa kể những chuyến du đấu dài cả chục ngày".

Để hiểu lý do giới thể thao vướng vào đỏ đen, các chuyên gia cho rằng cần nhìn vào văn hóa của họ: Một thế giới cạnh tranh khốc liệt, quy tụ những người hiếu thắng, giàu có và thừa thời gian. Một chuyên gia săn tìm tài năng tại NBA ví von sự kết hợp này là "cơn bão hoàn hảo" dẫn lối đến sới bạc.

Cầu thủ Terry Rozier trong màu áo Miami Heat, ở một trận đấu mùa trước. Ảnh: Reuters

Bản năng "con nghiện tranh đấu"

Khao khát chiến thắng giúp vận động viên vượt trội người thường trên sân đấu, nhưng cũng biến cờ bạc thành cái bẫy chết người ở ngoài đời. Trung tâm Nghiên cứu cờ bạc của Đại học Rutgers (Mỹ) chỉ ra tỷ lệ vận động viên sa đà vào đỏ đen cao hơn 75% so với người bình thường.

Người hâm mộ gần đây rúng động trước hàng loạt bê bối. Huấn luyện viên NBA Chauncey Billups bị cáo buộc thông đồng với tội phạm để dàn xếp các ván bài poker, trong khi cầu thủ Terry Rozier nghi ngờ tuồn tin cho giới cá độ. Hay vụ hai cầu thủ bóng chày Luis Ortiz và Emmanuel Clase bị cáo buộc bắt tay ném bóng theo kịch bản, giúp đường dây cờ bạc thắng 400.000 USD.

Tại sao những ngôi sao kiếm hàng triệu USD lại mạo hiểm danh tiếng vì số tiền lẻ? Một chuyên gia chia sẻ với CNN: "Việc bán rẻ danh dự thật vô nghĩa, nhưng có lẽ họ cần cảm giác mạnh, đó là bản chất khó cưỡng lại".

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan từng thừa nhận một cách chua chát: "Tôi có thể bỏ cờ bạc, nhưng tôi có vấn đề về sự cạnh tranh". Với họ, đánh bạc không chỉ là tiền, mà là cảm giác phải chiến thắng đối thủ.

Bi kịch thường bắt đầu từ những thách thức nhỏ. "Họ không ngồi đọc sách đâu. Trên sân tập chỉ cần ai đó hô 'cược 100 USD tôi ném vào quả này' là tất cả lao vào", một cựu chuyên gia NBA kể lại.

Môi trường dung dưỡng

Cờ bạc là thú tiêu khiển song hành cùng thể thao tồn tại hàng thập kỷ ở Mỹ. Tony Kubek, cựu cầu thủ bóng chày nổi tiếng kể về những chuyến tàu kéo dài 36 tiếng ngập tràn tờ 100 USD trên sới bạc từ những năm 1950.

Hơn 20 năm trước, hai ngôi sao bóng rổ Charles Oakley và Tyrone Hill từng xô xát ngay trên sân tập vì món nợ chục nghìn USD. Oakley trần tình trên tạp chí GQ: "Vay ngân hàng phải trả lãi, nợ tôi không trả thì tôi phải tự đi đòi".

Ngày nay, việc cá cược được hợp pháp hóa tại 38 bang của Mỹ khiến ranh giới càng mong manh. Sự bùng nổ của các ứng dụng cá cược cho phép họ sát phạt ngay tại phòng khách sạn hay phòng thay đồ.

Jayson Werth, cựu ngôi sao bóng rổ tự nhận là "con nghiện tranh đấu", cảm thấy hụt hẫng tột độ khi giải nghệ. Anh tìm lại adrenaline qua việc sở hữu ngựa đua thay vì trực tiếp thi đấu.

Werth lý giải nỗi lòng của những đồng nghiệp trót sa ngã: "Chúng tôi được nuôi dạy để cạnh tranh cả đời. Khi ánh đèn sân khấu tắt, 'vết ngứa' đó khó chịu đến mức buộc người ta phải tìm cách gãi".

Minh Phương (Theo CNN)