HLV và cầu thủ NBA bị bắt vì dính líu cá cược

MỹHLV Chauncey Billups và hậu vệ Terry Rozier bị bắt ngay trong ngày đấu thứ hai của NBA mùa mới, vì dính đến đường dây cá cược bất hợp pháp.

Chauncey Billups là cựu danh thủ nổi tiếng tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, và hiện là HLV của đội Portland Trail Blazers. Trong trận ra quân ngày 23/10, đội bóng bang Oregon để thua Minnesota Timberwolves 114-118 trên sân nhà. Billups trực tiếp chỉ đạo Trail Blazers, trước khi bị bắt vài giờ sau đó. Lần đầu tiên trong lịch sử NBA, một HLV đương nhiệm bị bắt trong một vụ án liên quan đến cá độ.

HLV Billups trong trận Trail Blazers thua Timberwolves tại nhà thi đấu Moda Center, Portland, Oregon, Mỹ hôm 23/10. Ảnh: Reuters

Terry Rozier, cầu thủ của Miami Heat, người từng bị nhắc tên trong một vụ bê bối tương tự vào năm 2023, cũng bị FBI bắt giữ. Rozier mặc đồng phục nhưng không thi đấu trong trận ra quân của Heat (thua Orlando Magic 121-125) và bị bắt tại khách sạn ở Orlando cùng ngày.

Nhà báo chuyên NBA, Tom Winter cho biết việc Billups bị điều tra không liên quan trực tiếp đến các trận đấu do ông dẫn dắt. Cho đến nay, NBA, Heat và Blazers vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào, nhưng dự kiến Ủy viên giải đấu Adam Silver cùng các đội bóng sẽ sớm lên tiếng.

Truyền thông Mỹ cho rằng vụ bắt giữ Billups có liên quan đến các sòng bài poker phi pháp gắn liền với mafia. Theo một số nguồn tin rò rỉ, vụ việc của ông "tách biệt nhưng có liên hệ" với đường dây cá cược bất hợp pháp mà Rozier tham gia.

Hậu vệ 31 tuổi bị cáo buộc là một trong sáu người đã biến bóng rổ chuyên nghiệp thành một hoạt động cờ bạc phi pháp bằng cách sử dụng thông tin nội bộ để đặt cược. Sau đó, FBI phát hiện tất cả các vụ việc đều có liên hệ với nhau, và còn liên quan đến cựu cầu thủ NBA Damon Jones, người từng thi đấu 11 mùa tại giải.

Rozier dự kiến được trả tự do khỏi sự giam giữ của liên bang vào cuối ngày 24/10. Thẩm phán chỉ yêu cầu ngôi sao NBA dùng ngôi nhà trị giá 6 triệu USD của anh ở Florida làm tài sản thế chấp cho tiền bảo lãnh. Mức lương hiện tại của Rozier là 20 triệu USD mỗi năm, cùng tổng thu nhập hơn 130 triệu USD trong sự nghiệp, ngoài ra còn có nhiều tài sản và vật giá trị khác.

Rozier trong màu áo Miami Heat, ở một trận đấu mùa trước. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của ông Kash Patel, Giám đốc FBI, có hơn 30 người bị lôi kéo vào vụ bê bối này. Ông cho biết các nhân vật liên quan đến bóng rổ bị bắt là một phần trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về mạng lưới cá cược phi pháp. Patel xác nhận FBI đã triệt phá hoàn toàn đường dây này sau một cuộc điều tra quy mô lớn, với các nghi phạm bị bắt tại 11 tiểu bang khác nhau.

"Các cáo buộc và vụ bắt giữ trên toàn nước Mỹ bao gồm tội gian lận điện tử, rửa tiền, tống tiền, trộm cắp và tổ chức cờ bạc phi pháp. Mức độ gian lận thật đáng kinh ngạc", ông Patel nói. "Chúng tôi đang đề cập đến hàng chục triệu đô la trong các hoạt động gian lận, trộm cắp và lừa đảo được thực hiện trong nhiều năm".

NBA 2025-2026 khởi tranh hôm 22/10. ĐKVĐ của giải là Oklahoma City Thunder. Mỗi đội sẽ đấu 82 trận mùa giải chính, đến hết ngày 12/4/2026. Cuối mùa giải chính, chỉ có sáu đội đứng đầu mỗi miền có vé vào thẳng vòng play-off. Các đội xếp thứ 7 đến thứ 10 sẽ thi đấu với nhau để tìm ra những tấm vé cuối cùng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Vy Anh