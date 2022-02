Bầu trời Nga - Ukraine: Căng thẳng mới của hàng không thế giới

Các biện pháp trừng phạt hàng không và thu hẹp không phận đang gây thêm căng thẳng cho ngành hàng không toàn cầu,

Xung đột ngày càng gia tăng, các biện pháp trừng phạt mạnh hơn của phương Tây đe dọa cắt đứt nhiều không phận của Nga, một hành lang quan trọng cho những chuyến bay đường dài, đặc biệt là giữa châu Âu và châu Á.

Ukraine, Moldova và một phần của Belarus đã đóng cửa không phận. Hôm thứ năm (24/2), Anh cấm các máy bay thương mại của Nga. Đến thứ sáu (25/2), Nga đã đáp trả bằng cách cấm máy bay Anh vào không phận.

Cũng hôm thứ sáu, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo nước này đang chuẩn bị đóng cửa không phận với các hãng hàng không Nga.

Cùng Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Czech Martin Kupka đã đăng trên Twitter hôm thứ sáu rằng, bắt đầu từ nửa đêm, máy bay Nga cũng sẽ bị cấm vào không phận nước này.

Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã tăng gấp đôi cảnh báo an ninh, mở rộng cảnh báo cho các hãng hàng không từ phạm vi 100 hải lý lên 200 hải lý quanh biên giới Ukraine với Nga do lo ngại tên lửa tầm trung.

Website theo dõi chuyến bay của FlightRadar24 cho thấy các máy bay né không phận Ukraine hôm 24/2. Ảnh: Reuters

Hàng loạt động thái đã ảnh hưởng dịch vụ của nhiều hãng bay. Delta Air Lines cho biết sẽ không còn bán chỗ trên các chuyến do hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot khai thác hoặc cho phép hãng này bán vé trên các chuyến bay của Delta.

Câu lạc bộ bóng đá Manchester United (Anh) cho biết sẽ rút lại thỏa thuận tài trợ với hãng hàng không Nga. Hãng này là nhà tài trợ hàng không chính thức của đội kể từ năm 2013 và cung cấp các chuyến bay thuê bao cho đội. "Do các sự kiện ở Ukraine, chúng tôi đã rút lại quyền tài trợ của Aeroflot", câu lạc bộ cho biết.

Cố vấn hàng không Bertrand Grabowski cho rằng sẽ khó hơn để các nhà đầu tư chấp nhận danh mục bao gồm các hãng hàng không Nga. "Không ai muốn nhận rủi ro của Nga bây giờ", ông nói.

Một số hãng hàng không đã hủy chuyến bay do thận trọng. Japan Airlines đã hủy chặng khứ hồi hàng tuần giữa Moskva và Tokyo. KLM Royal Dutch Airlines, thuộc Air France-KLM SA, cho biết đã hủy chặng bay buổi tối hàng ngày đến Moskva theo chính sách mới là cấm phi hành đoàn ngủ lại qua đêm ở Nga.

Rob Morris, Cố vấn trưởng của Ascend by Cirium có trụ sở tại Anh, cho biết cuộc xung đột ở Ukraine có "tiềm năng đáng kể làm trật bánh đà phục hồi hàng không mong manh ở châu Âu".

Những hạn chế về không phận đang gia tăng làm nổi bật vai trò không thể thiếu của Nga trong việc đi lại bằng đường hàng không toàn cầu. Đường bay nhanh nhất cho các chuyến bay giữa châu Âu và Vành đai Thái Bình Dương là qua Siberia.

Trong những năm 1950 và 1960, phần lớn không phận của Nga bị Liên Xô đóng cửa. Mãi cho đến khi quan hệ giữa Liên Xô và phương Tây tan băng vào những năm 1970, không phận Siberia mới được mở cho các tàu bay của phương Tây và châu Á. Vào thời điểm đó, các tàu bay sẽ dừng tại Moskva để tiếp nhiên liệu.

Kể từ đó, máy bay có thể bay trực tiếp qua đây và tuyến đường này đã trở thành một phần quan trọng của dòng chảy thương mại và hành khách toàn cầu giữa châu Á và cả châu Âu và Mỹ.

Tuyến đường này cũng đã mang lại nguồn thu ổn định cho chính quyền Nga, những người thu phí sử dụng không phận và kiểm soát chặt chẽ việc ra vào. Theo cơ quan vận tải hàng không liên bang của nước này, gần 195.000 chuyến bay thương mại đã bay qua không phận Nga vào năm 2021, tức trong thời gian Covid-19. Trước đại dịch, con số này thậm chí lên tới 301.000.

"Việc mất quyền bay qua không phận Nga chắc chắn sẽ có tác động đến hoạt động", người phát ngôn của Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc gia Mỹ cho biết, một nhóm gồm các thành viên bao gồm các hãng vận chuyển hàng hóa như Atlas Air Worldwide Holdings.

Các nhà khai thác hàng hóa của Mỹ như United Parcel Service và FedEx đang chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho các hoạt động đến Nga, mà không nêu rõ các hành động sẽ được xem xét. Trong khi đó, hãng chuyển phát nhanh DHL, một đơn vị của Deutsche Post AG, cho biết các hoạt động đến Ukraine đã bị đình chỉ.

Thực tế, theo OPSGROUP - một tổ chức hợp tác trong ngành hàng không thì cũng không có khả năng Nga chủ động thực hiện các lệnh trừng phạt và cấm không phận vì họ không muốn thấy Aeroflot bị cấm trả đũa. "Tuy nhiên, họ có thể phản ứng để đáp trả các lệnh trừng phạt từ các nước khác", tổ chức này nhận định.

American Airlines đang định tuyến chặng Delhi - New York. Trong khi đó, United Airlines, tiếp tục sử dụng không phận Nga cho các chuyến bay Delhi - Chicago và Delhi - Newark. Hãng này nói rằng không có tác động nào đến các chuyến bay của họ. Tuy nhiên, tuần qua, cổ phiếu các hãng hàng không đã dao động khi có tin tức về chiến sự.

Máy bay nằm im tại Sân bay Quốc tế Boryspil gần Kyiv, Ukraine hôm 24/2. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, các hãng hàng không cũng lao đao vì giá dầu leo thang. Tuần này, có thời điểm giá dầu Brent tăng lên hơn 105 USD mỗi thùng, lần đầu tiên kể từ năm 2014. Điều đó làm tăng chi phí vận hành vào thời điểm nhu cầu đi lại vẫn thấp vì đại dịch.

Cơ quan xếp hạng Fitch cho biết lợi nhuận và dòng tiền của các hãng hàng không có thể bị ảnh hưởng nếu giá dầu thô tiếp tục tăng hoặc ở mức cao. Các nhà phân tích của Jefferies cho biết các hãng hàng không châu Âu có khả năng phải chịu đòn lâu dài hơn do xung đột.

Với các máy bay của Anh và Nga, ảnh hưởng diễn ra ngay lập tức. British Airways đã hủy đường bay thường lệ ba lần một tuần đến thủ đô của Nga. Các chuyến đến Ấn Độ, Pakistan, Singapore và Thái Lan sẽ buộc phải định tuyến lại để tránh vùng trời đang bị đóng khiến chúng mất nhiều giờ bay hơn.

Thậm chí, vừa qua, một chiếc Boeing 787 của British Airways đang trên đường đến London từ Bangkok - thường bay qua Nga - đã được định tuyến lại khi đang bay hôm thứ sáu vừa rồi. Nó buộc phải rẽ trái, ngoặt qua Kazakhstan để bay qua không phận Azerbaijan và Georgia trước khi băng qua phần phía nam của Biển Đen gần với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Luis Gallego, Giám đốc điều hành của IAG, công ty mẹ của British Airways cho biết tác động với họ không lớn vì hiện tại chỉ bay đến một số điểm đến nhỏ ở châu Á và có thể định tuyến lại các chuyến bay.

Một số hãng hàng không thương mại, bao gồm Lufthansa và Air France, đã đình chỉ các chuyến bay đến Ukraine vào đầu tuần này khi căng thẳng leo thang. Virgin Atlantic cũng đang tạm ngừng các chuyến bay chở hàng giữa London và Thượng Hải trong khi xem xét định tuyến lại các dịch vụ đó. Hãng hàng không Wizz Air có trụ sở tại Hungary cũng thông báo với khách hàng rằng tất cả chuyến bay đến và đi từ Ukraine sẽ bị dừng cho đến khi có thông báo mới.

Trong số các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu dự kiến thông qua có lệnh cấm bán máy bay và phụ tùng cho Nga. Điều đó có thể làm gián đoạn kế hoạch bán máy bay của Airbus. Công ty có 14 máy bay thân rộng A350 vẫn đang trong quá trình chuyển giao cho Aeroflot. Washington cũng đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hàng hóa bao gồm các bộ phận máy bay.

"Chúng tôi đang phân tích tác động của các lệnh trừng phạt. Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các biện pháp trừng phạt và luật hiện hành khi chúng có hiệu lực", người phát ngôn của Airbus cho biết. Trong khi đó, đối thủ của Airbus là Boeing thì các trung tâm thiết kế ở Nga với hơn 2.000 lao động. Công ty cho biết các hoạt động của họ ở Nga vẫn tiếp tục.

Eric Fanning, CEO Hiệp hội Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Mỹ thì tin rằng các lệnh trừng phạt và các hoạt động kiểm soát xuất khẩu "sẽ không cản trở nhu cầu duy trì an toàn bay của máy bay thương mại".

Theo công ty phân tích Cirium, các hãng hàng không Nga có 980 máy bay đang hoạt động, với 777 chiếc là đi thuê. Trong số này, 515 chiếc với giá trị thị trường ước tính 10 tỷ USD được thuê từ nước ngoài.

Phiên An (theo WSJ, CNN, Reuters)