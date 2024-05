Trung ương bầu bổ sung ông Lê Minh Hưng, Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Bùi Thị Minh Hoài vào Bộ Chính trị.

Thông cáo về ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 9 khóa 13 phát chiều 16/5 cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.

Đó là ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Ảnh: Võ Hải

Ông Lê Minh Hưng 54 tuổi, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Sự nghiệp của ông có hơn 20 năm gắn bó với Ngân hàng Nhà nước, bắt đầu từ vị trí chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế. Tiếp sau ông trải qua các chức vụ Phó, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á, Vụ phó, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ.

Từ tháng 10/2011, ông làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ba năm sau, ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng đến tháng 4/2016 ông quay lại cơ quan cũ giữ cương vị Thống đốc. Thời điểm đó, ông Hưng 46 tuổi, trở thành người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước trẻ nhất.

Tháng 11/2021, ông được Bộ Chính trị phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Trong Ban Bí thư khóa 13, ông Hưng là nhân sự thế hệ 7X duy nhất.

Ông Đỗ Văn Chiến 62 tuổi, người dân tộc Sán Dìu, quê huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10(dự khuyết), 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14.

Ông từng là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ 2011 đến 2015. Từ tháng 4/2016, ông giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Trong hội nghị hiệp thương giữa tháng 4/2021, ông Chiến được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa 62 tuổi, quê ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14.

Binh nghiệp của ông bắt đầu từ chiến sĩ đại đội 2, Tiểu đoàn Ấp Bắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiền Giang. Ông sau đó có 42 năm gắn bó với lực lượng quân đội, từng giữ chức Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Chính ủy Quân đoàn 4. Từ năm 2012, ông là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 2/2021, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Giang Huy

Bà Bùi Thị Minh Hoài 59 tuổi, Thạc sĩ Luật, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13.

Sự nghiệp của bà Hoài bắt đầu từ cán bộ, thanh tra viên cấp 1 ở tỉnh Nam Định, rồi chuyển sang công tác tại Hà Nam làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý. Bà sau đó làm Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

Đầu năm 2011, bà được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và 7 năm sau làm Phó chủ nhiệm Thường trực cơ quan này. Tháng 4/2021, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Tạp chí Dân Vận

Theo Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương bầu. Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Do đó, trong trường hợp Ủy viên Bộ Chính trị bị khuyết, việc bầu bổ sung hay không sẽ do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Phạm Dự