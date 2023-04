Batman của Michael Keaton tung võ trong trailer 'The Flash'

Trailer cuối cùng của bom tấn "The Flash" hé lộ các cảnh hành động của siêu anh hùng Batman do Michael Keaton đóng.

Ngày 26/4, hãng DC tung trailer cuối của The Flash trong khuôn khổ sự kiện CinemaCon 2023. Đoạn video lần này tập trung giới thiệu các siêu anh hùng đồng hành nam chính Barry Allen/The Flash (Ezra Miller đóng) chiến đấu bảo vệ Trái Đất. Batman của Michael Keaton là tâm điểm của đoạn trailer. Nhân vật cho biết đồng cảm với nỗi đau mất cha mẹ của Barry. Tuy nhiên, Batman khẳng định quá khứ đó đã tạo nên con người anh hiện tại - anh hùng chiến đấu với tội phạm.

The Flash Trailer 26/4 Trailer "The Flash". Video: CGV

Batman ủng hộ quyết định đi ngược thời gian của Barry Allen để cứu mẹ, gây ra biến động trong dòng thời gian và nguy cơ phá hủy vũ trụ. "Cậu muốn hành động điên rồ ư? Hãy cùng nhau nổi điên!", Keaton nói lại câu thoại nổi tiếng của ông trong cảnh đối đầu ác nhân Joker (Jack Nicholson đóng) ở bản phim Batman (1989).

Êkíp cũng hé lộ loạt cảnh hành động của Batman trước đội quân của tướng Zod - phản diện chính trong phim. Siêu anh hùng xuất hiện cùng các trang bị tối tân như siêu motor, phi cơ hình dơi hay áo choàng chống đạn. Tuy nhiên, Người Dơi có vẻ như không thể chiến thắng kẻ thù quá mạnh. Một cảnh đáng chú ý trong trailer là nhân vật quỳ gối, với khung nền phía sau là sự đổ nát do chiến tranh gây ra.

Cuối thập niên 1980, Michael Keaton được đạo diễn Tim Burton chọn làm Người Dơi trong phim Batman (1989). Tuy nhiên, 50.000 người hâm mộ bộ truyện tranh đã nổi giận và viết thư phản đối đến hãng Warner Bros, cho rằng Michael Keaton vốn chỉ đóng phim hài, thiếu vẻ quyến rũ, duyên dáng cũng như cơ bắp cần có của nhân vật.

Michael Keaton trong vai Batman ở bản phim năm 1989. Ảnh: DC

Sau khi phim ra mắt, diễn xuất tinh tế của Michael Keaton gây ấn tượng mạnh với khán giả và giới phê bình. Batman (1989) cũng được đánh giá là tác phẩm nổi bật trong loạt phim siêu nhân của thập niên. Năm 1991, ông tiếp tục đảm nhận vai này trong Batman Returns phát hành năm 1992. Trong The Flash, ngoài Batman của Keaton, Ben Affleck cũng xuất hiện với một phiên bản Người Dơi khác, thuộc dòng thời gian của Barry Allen trước khi anh quyết định quay ngược thời gian.

The Flash là phim điện ảnh riêng đầu tiên về nhân vật siêu anh hùng cùng tên của Vũ trụ Điện ảnh DC. Câu chuyện xoay quanh hành trình của Barry Allen dùng siêu năng lực để du hành về quá khứ tìm cách cứu mẹ. Anh bị kẹt lại ở một thế giới với phiên bản khác của chính mình. Nơi đây đối mặt nguy cơ bị tướng Zod (từng xuất hiện trong Man of Steel) phá hủy.

Phim do Andy Muschietti - người đứng sau loạt phim kinh dị It - đạo diễn. Bên cạnh Ezra Millers, dự án quy tụ nhiều ngôi sao như Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston. Bộ phim được hứa hẹn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Vũ trụ Điện ảnh DC, đánh dấu sự chuyển giao giữa giai đoạn trước do Zack Snyder gây dựng với giai đoạn tái khởi động do James Gunn đang phụ trách.

Đạt Phan