Bát súp hơn 400 nghìn đồng có 5 loại rắn ở Hong Kong

Món súp của nhà hàng Ser Wong Fun có tuổi đời 130 năm ở Hong Kong, nấu từ 5 loại rắn với công thức truyền thống, giá hơn 400 nghìn đồng mỗi bát.

Thành lập năm 1895, Ser Wong Fun là một trong những nhà hàng lâu đời nhất khu Central Hong Kong, nổi tiếng với món súp rắn hơn 130 năm tuổi. Món ăn được xem là "thần dược" mùa đông, giúp làm ấm cơ thể và bồi bổ sức khỏe theo quan niệm y học cổ truyền.

Để tạo ra món ăn này, các đầu bếp phải thực hiện một quy trình cầu kỳ. Năm loại rắn khác nhau được hầm liên tục trong 24 giờ cùng xương gà, xương heo, trần bì (vỏ quýt khô) và mía để tạo nên một thứ nước dùng đậm đà, ngọt thanh và giàu dinh dưỡng. Khi phục vụ, món súp thường được ăn kèm lá chanh thái chỉ và hoa cúc để tăng thêm hương vị.

Món súp rắn nổi tiếng Hong Kong. Ảnh: Calvin Sit

Hiện nay, nhà hàng do bà Gigi Ng, thế hệ thứ 4 của gia đình, điều hành. Sau khi học ngành kỹ thuật tại Canada và lấy bằng MBA, bà trở về tiếp quản cơ nghiệp gia đình từ năm 2000.

Bà Gigi cho biết nhà hàng vẫn giữ được lượng khách quen ổn định, nhưng việc kinh doanh không dễ như trước. Một tô súp rắn năm loại có giá 140 đôla Hong Kong (khoảng 420.000 đồng), không phải món ăn rẻ trong bối cảnh chi tiêu ngày càng thắt chặt. Thời tiết Hong Kong ngày càng ấm lên cũng ảnh hưởng đến nhu cầu thưởng thức món ăn này.

Đầu bếp đang chế biến món súp rắn. Ảnh: Sarah Kohler

Thực khách chủ yếu là người địa phương trung niên, những người từng ăn món này từ nhỏ. Nhà hàng cũng thu hút một lượng nhỏ du khách tò mò muốn trải nghiệm món lạ và những người quan tâm ẩm thực truyền thống

"Món này vốn kén người ăn, nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, đến chỉ để xem rồi đi vì sợ thử", bà nói. Tuy nhiên, chủ nhà hàng không cảm thấy buồn vì hiểu rằng mỗi người có khẩu vị và niềm tin riêng.

Số lượng nhà cung cấp thịt rắn có phép tại Hong Kong cũng đã giảm mạnh, từ 25 xuống còn 9 kể từ năm 2013, theo Sở Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường Hong Kong, cũng khiến nhà hàng này đối mặt với sự khó khăn.

Bà Gigi cũng không ngại đổi mới khi kết hợp với các đầu bếp và thương hiệu ẩm thực quốc tế để đưa thịt rắn vào pizza hoặc món ăn hiện đại khác nhằm tiếp cận thực khách trẻ. Bà từng hợp tác với Pizza Hut ra mắt món pizza thịt rắn và gần đây là phiên bản pizza kiểu Naples với đầu bếp Ý Roberta de Sario. Bà cũng mở một nhà hàng mới mang tên Four Seasons Fun Fong với thực đơn phục vụ những món ăn sáng tạo từ món rắn truyền thống.

Món pizza rắn. Ảnh: falconehk/Instagram

Cùng với một số chủ nhà hàng khác, bà Gigi đã gửi hồ sơ đề nghị chính quyền công nhận súp rắn là di sản văn hóa phi vật thể của Hong Kong.

"Tôi tin nếu mình kiên trì đủ lâu, món ăn này sẽ được ghi nhớ và trân trọng như một phần văn hóa ẩm thực truyền thống", bà Gigi nói.

Nhà hàng hiện phục vụ thực đơn kỷ niệm 130 năm thành lập với 8 món, bao gồm sườn heo phủ sốt vải và mận, càng cua chiên giòn chấm sốt chanh và món súp rắn Tai See. Nhà hàng còn tổ chức biểu diễn âm nhạc đường phố và phục vụ cocktail lấy cảm hứng từ các vị thuốc Trung Hoa.

Mai Phương (Theo SCMP)