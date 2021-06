Bất ổn tâm lý trong khu cách ly tập trung

TP HCMNhiều người trong khu cách ly bị lo lắng quá độ, dẫn đến mất ngủ, thậm chí bất ổn tâm lý, cũng có người cố tình mang rượu bia, chất kích thích vào để "giải sầu".

Chị Ngân (tên đã thay đổi theo yêu cầu), 42 tuổi, cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Cao đẳng Công Thương TP HCM, quận 9, được 5 ngày. Tối 21/6, người phụ nữ cứ khoảng 5 đến 10 phút lại gọi một cuộc điện thoại cho nhân viên y tế khu cách ly, yêu cầu được "cấp cứu" vì nhiều lý do như sốt, nôn ói, nhiễm trùng đường tiểu, hoặc "nhiều muỗi không ngủ được"...

Bác sĩ Kiều Ngọc Minh, phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, phụ trách y tế tại khu cách ly, sau nhiều lần trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, không thấy các biểu hiện như chị thông tin. Biết chị Ngân có tiền sử điều trị bệnh tâm lý, và nhận định việc cách ly khiến tình trạng bệnh nặng hơn, bác sĩ Minh đã kết nối trực tuyến với đồng nghiệp khoa Tâm thần, Bệnh viện Lê Văn Thịnh để khám online và kê toa thuốc.

Hiện, chị Ngân đã tạm ổn tinh thần nhưng vẫn cần sử dụng thuốc đều đặn.

Người cách ly tập trung được đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe mỗi ngày bởi nhân viên y tế. Ảnh: Hữu Khoa.

Cũng đang trong khu cách ly này, bà Nguyễn Thị Rạng, 57 tuổi, chia sẻ bà làm giúp việc tại một gia đình ở quận Tân Phú, tiếp xúc với một người làm khác nhiễm virus và trở thành F1. Một mình bà đi cách ly tập trung, trong khi tất cả các con cách ly tại nhà. Tuần đầu tiên ở đây, bà cảm thấy "rất sợ, rất buồn, mất ngủ và khóc nhiều".

"Tôi lo sợ lắm, không dám ở chung phòng với ai, nên đề nghị bác sĩ cho cách ly một mình", bà Rạng nói.

Người phụ nữ cho rằng khả năng mình nhiễm bệnh từ F0 kia thấp, vì bà chỉ mở cổng cho F0 ra vào nhà, không tiếp xúc quá gần. Tuy nhiên nếu cách ly chung phòng với người khác trong mấy tuần, chẳng may họ lây chéo cho bà thì sao. Do đó, bà thấp thỏm, lo lắng, mất ngủ nhiều hơn. Đến khi bác sĩ khẳng định nhiều lần bà sẽ được cách ly riêng, người phụ nữ mới an tâm.

Tuy được con cái và nhân viên y tế thường xuyên động viên, bà Rạng vẫn chưa quen được với nhịp sống ở đây. Mỗi ngày, bà đều bấm ngón tay tính đến lúc được lấy mẫu xét nghiệm, được trả kết quả và được trở về nhà.

Bác sĩ Nguyễn Kim Khôi Nguyên, Trung tâm Y tế quận 3, cho biết khu cách ly tập trung quận 3, nơi anh phụ trách chuyên môn, người cách ly có những vấn đề hoặc bất ổn khác.

Một gia đình 6 thành viên, thuộc nhóm người lao động thu nhập thấp, cuộc sống vốn bấp bênh, nay vì dịch bệnh lại thêm khó khăn, khiến tâm lý họ bị căng thẳng. Khi chính quyền địa phương nắm thông tin và hỗ trợ, gia đình này mới được giải tỏa phần nào nỗi bất an.

Bên cạnh đó, vì thời gian cách ly tập trung dài 21 ngày, nhiều người cảm thấy buồn chán nên nhờ người thân mua gửi rượu, bia vào bên trong. Tuy nhiên quy định tại khu cách ly tập trung là không sử dụng chất kích thích, đồ uống có cồn.

Dù vậy, nhiều người cố tình ngụy trang, như xếp lớp giữa, để lẫn rượu, bia trong các thùng nước ngọt, thùng đá, hoặc bọc kín trong thùng giấy không nhãn hiệu. Công an, lực lượng dân quân tự vệ và nhân viên y tế khi nghi ngờ phải khui thùng hàng ra kiểm tra.

"Chúng tôi thông cảm với người dân nhưng nếu tái phạm dù đã được nhắc nhiều lần, buộc phải lập biên bản và chuyển tới khu cách ly tập trung của thành phố", bác sĩ Nguyên cho biết.

Mỗi gói hàng được chuyển từ ngoài vào cho người trong khu cách ly tập trung đều được ghi lại nội dung, kiểm soát tránh tình huống đó là đồ không được phép như chất kích thích, vũ khí... Ảnh: Hữu Khoa.

Đặc biệt, tối 18/6, một nam thanh niên đã nhờ người quen gửi chất kích thích (nghi là cần sa) vào trong khu cách ly để sử dụng. Người này sau đó có biểu hiện "phê", gây ồn ào khiến người ở các phòng cách ly xung quanh hoảng sợ. Bác sĩ Nguyên và lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt, ổn định tình hình, sơ cứu cho nam thanh niên. Đồng thời, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm và báo cáo lực lượng chức năng. Công an địa phương đã lập biên bản, cảnh cáo người cách ly và thông báo về gia đình, đề nghị chú ý khi gửi đồ vào cho người này.

Khu cách ly tập trung quận 3 có sức chứa tối đa 60 giường, hôm 22/6, có 33 người cách ly, nhưng đã sử dụng hết các phòng. Bác sĩ Nguyên giải thích, người cách ly là các F1 tiếp xúc gần với các ca dương tính, hoặc ở trong vùng có Covid-19 phải phong tỏa. Song, nhiều người có đường dịch tễ phức tạp nên việc sắp phòng khá khó khăn. Thậm chí, có nhiều người kiên quyết không đồng ý cho người lạ cách ly chung phòng.

Những ngày đầu cách ly, người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch. Họ hòa đồng, trò chuyện, chia sẻ thông tin... song giữ khoảng cách, đeo khẩu trang. Tuy nhiên, từ đầu tháng 6 đến nay, trong khu ghi nhận ba ca mắc Covid-19. 4 trường hợp chung phòng với các F0 này phải cách ly lại từ đầu, dù có người gần đến hạn hết cách ly.

Do đó, nhiều người vì không biết bạn cùng phòng mình liệu có bị mắc Covid-19 hay không, nên dần xuất hiện tâm lý phòng bị, nghi ngờ, ít nói chuyện hơn hẳn. Không khí trong phòng vì vậy có đôi chút căng thẳng.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn khuôn viên khu cách ly tập trung quận 3, sau khi có ca Covid-19 được phát hiện và đưa đi điều trị. Ảnh: Nguyễn Kim Khôi Nguyên.

Lượng mẫu bệnh phẩm cần xét nghiệm RT-PCR tại TP HCM đang rất lớn. Nhiều trường hợp không kịp trả kết quả vào ngày thứ 21, khi họ hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Nôn nóng về nhà, nên nhiều người cũng khó chịu, phàn nàn với nhân viên khu cách ly.

Những lúc như vậy, bác sĩ Minh, bác sĩ Nguyên và các đồng nghiệp cố gắng trấn an, động viên, giải thích cho người dân ở lại chờ thêm một vài ngày. Dù muộn một chút nhưng có kết quả khẳng định âm tính, tránh tình huống về nhà lại phát hiện dương tính, ảnh hưởng đến người thân.

"May mắn là đa số người cách ly đều hiểu và chấp hành tốt các quy định khi được giải thích kỹ lưỡng", các bác sĩ chia sẻ.

Thư Anh