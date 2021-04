Bất động sản nghỉ dưỡng tăng tốc trở lại

Quý I có gần 800 căn biệt thự biển được tung ra thị trường, tăng 3,2 lần so với quý trước và gấp 26 lần cùng kỳ năm ngoái.

DKRA vừa công bố kết quả khảo sát thị trường bất động sản nghỉ dưỡng quý I/2021 thống kê từ Thừa Thiên Huế đến Phú Quốc với sự bùng nổ nguồn cung của nhóm sản phẩm biệt thự, nhà phố biển và cả condotel trong 3 tháng đầu năm. Toàn thị trường đón nhận 778 căn biệt thự biển mở bán đến từ 6 dự án (gồm 4 dự án mới và 2 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo của dự án trước đó), gấp 3,2 lần so với quý trước và gấp 26 lần so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 25% (tương đương 196 căn), gấp 1,9 lần so với quý IV/2020.

Nguồn cung và lượng tiêu thụ mới tăng so với quý trước, tuy nhiên sức cầu chung toàn thị trường vẫn ở mức khá thấp. Nguồn cung mới tăng nhưng chủ yếu tập trung ở một vài dự án lớn tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Giao dịch trong quý chủ yếu tập trung ở những dự án mới, được phát triển bởi những chủ đầu tư có thị phần lớn, đã xây dựng đầy đủ hệ sinh thái và những dự án được vận hành bởi những thương hiệu quốc tế lớn.

Một dự án biệt thự biển tại Mũi Né. Ảnh: Hữu Khoa.

Phân khúc nhà phố và shophouse biển trong khu phức hợp ghi nhận 3 dự án mới mở bán, cung cấp ra thị trường 222 căn, bằng 40% so với quý trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 74% (khoảng 164 căn), bằng 66% so với quý IV/2020.

Trong khi đó, nguồn cung căn hộ condotel cũng tăng tốc mạnh mẽ trong 3 tháng đầu năm 2021 khi ghi nhận 752 căn condotel mở bán đến từ 3 dự án, tăng 7,4 lần so với quý trước và tăng 8,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 32% (khoảng 244 căn), tăng 16,3 lần so với cuối năm 2020 và tăng 9,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn còn thấp so với cột mốc trước năm 2019.

DKRA cho biết, đà tăng tốc của rổ hàng biệt thự, shophouse biển, căn hộ condotel và thanh khoản cải thiện dần cho thấy sự trở lại từng bước tích cực của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sau năm 2020 suy giảm nặng nề. Tuy nhiên, sức hấp thụ của thị trường vẫn còn ở mức thấp so với giai đoạn hoàng kim từ năm 2019 trở về trước.

Những địa phương thường xuyên dẫn đầu và phát triển mạnh về nghỉ dưỡng như Phú Quốc, Khánh Hòa, Bình Thuận... Giao dịch chủ yếu tập trung ở những dự án mới, có pháp lý, tiến độ xây dựng đầy đủ, minh bạch về giá bán và chính sách khách hàng. Đơn vị này đánh giá còn quá sớm để lạc quan về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong ngắn hạn do diễn biến khó lường của đại dịch. Tuy nhiên, xét trong dài hạn, đây vẫn là miếng bánh tiềm năng, còn nhiều dư địa phát triển và hấp dẫn đầu tư trong tương lai.

Trung Tín