'Bất động sản mang nhiều tội lỗi quá'

Lúc trẻ gồng mình mua nhà, về già nếu mắc bệnh thì cũng có tài sản đem bán để lấy tiền chạy chữa.

Bài viết Trẻ gồng mình mua nhà, già bán nhà chữa bệnh kể về buổi tiệc chia tay của nhà tác giả với một gia đình hàng xóm đã gắn bó trong suốt hai mươi năm.

Tác giả cho rằng ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nền tảng để phát triển cuộc sống và kinh doanh. Nếu phải bán nhà để chữa bệnh, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn và không ổn định.

Đồng thời, tác giả cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của sức khỏe và cân nhắc kỹ lưỡng trước quyết định mua nhà khi giá nhà đất lên quá cao, người mua phải mất quãng thời gian hàng chục năm để trả nợ.

Quan điểm này nhận được nhiều bình luận của độc giả VnExpress. Bạn đọc Đặng Văn Hùng cảm thán:

"Bất động sản sao mang nhiều tội lỗi quá: Nào là gây bất công, làm mất công sức, dập tắt ý chí vươn lên, giờ thêm tội phá hoại sức khỏe.

Sao tác giả không nghĩ người bệnh là do sống không lành mạnh. Sao tác giả không nghĩ nếu không có tích lũy, không có nhà để bán thì bệnh tật lấy tiền đâu mà chữa? Tại sao không do bản thân mà là do cái nhà?".

Đồng quan điểm, độc giả THANH nêu:

"Sao tác giả không nghĩ thay vì đổ mọi tội lỗi lên bất động sản thì khuyên họ mua gói bảo hiểm nhân thọ để phòng thân? Tôi không bán bảo hiểm nhưng thấy nó khá hay nếu bạn lựa chọn đúng công ty, nhiều người thay vì ác cảm bảo hiểm, không tìm hiểu và hùa theo đám đông để quay lưng với bảo hiểm rồi cuối cùng người khổ nhất vẫn là mình.

Lúc tuổi già đau ốm cả một gánh nặng cho bản thân và gia đình, thay vì dồn hết tiền vào đầu tư cái này cái kia thì hãy đầu tư cho sự rủi ro của sức khỏe mình trước tiên".

Độc giả nickname letrungauto nói:

"Với tôi nếu nhà, căn hộ mà không liên quan đến việc học hành của con cái, thì cũng không nhất thiết phải mua, thay vào đó sẽ đem đầu tư ở các kênh khác. Nếu ở các trung tâm thành phố lớn như Hà Nội khi xin học cho con các bạn sẽ thấy vô cùng áp lực, mọi thông tin đưa ra một phần nhỏ thôi, thực tế còn rất nhiều cái khó.

Nếu không phải mua thì có thể thuê cho tiện công việc và học hành. BĐS là vô tri, vô giác chả ai nói BĐS có tội cả, chỉ đơn thuần là người có thu nhập không cao sẽ chật vật mua nhà, tôi nói là thu nhập không cao chứ không nói đến thu nhập thấp nữa.

Còn bệnh tật, chúng ta có thể nghiên cứu các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe phù hợp với hoàn cảnh gia đình, hoặc BHXH khi về già có lương hưu".

