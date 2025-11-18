Bất đồng khiến nghị sĩ Cộng hòa bị ông Trump coi là 'kẻ phản bội'

Nghị sĩ Greene từng là đồng minh thân cận của ông Trump, nhưng loạt bất đồng về chính sách đối nội và đối ngoại đã khiến bà bị Tổng thống coi là "kẻ phản bội".

Sau nhiều ngày đấu khẩu, căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nghị sĩ Cộng hòa bang Georgia Marjorie Taylor Greene ngày 14/11 lên đến đỉnh điểm. Greene, nghị sĩ cực hữu từng được coi như đồng minh hàng đầu của ông Trump, giờ đây bị Tổng thống gọi là "kẻ phản bội", chính trị gia "giả tạo, kém cỏi", khi hai người bất đồng quan điểm về một số vấn đề.

Tổng thống Mỹ thậm chí còn đặt biệt danh cho bà là "Wacky Marjorie" (Marjorie Kỳ quặc), cụm từ mang tính chế giễu gay gắt nhất mà ông thường dùng với đối thủ chính trị.

"Nữ nghị sĩ hạng nhẹ Marjorie Taylor Brown (cỏ xanh hóa nâu khi chúng bắt đầu thối rữa!) đã phản bội toàn bộ đảng Cộng hòa khi chuyển sang cánh tả", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/11.

Các diễn biến thu hút sự chú ý, bởi bà Greene từng là biểu tượng cho phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) của Tổng thống Trump. Bà từng bênh vực ông Trump trước nhiều bê bối, như trong vụ bạo loạn Đồi Capitol năm 2021, còn ông chủ Nhà Trắng lên tiếng bảo vệ mỗi khi nữ nghị sĩ bị cáo buộc lan truyền thuyết âm mưu bài Do Thái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Green. Ảnh: AFP

Theo giới quan sát, rạn nứt giữa ông Trump và Greene xuất hiện từ đầu tháng 5, khi bà đang cân nhắc chạy đua vào Thượng viện năm 2026, thách thức nghị sĩ đương nhiệm Jon Ossoff của đảng Dân chủ. Tổng thống Trump được cho là đã gửi cho Greene kết quả một thăm dò, trong đó cho thấy bà "không có cửa thắng".

Nữ nghị sĩ từ bỏ ý định đối đầu ông Ossoff, sau đó hủy cả kế hoạch tranh cử ghế thống đốc Georgia. Bà bắt đầu chỉ trích hệ thống chính trị "cánh hẩu", nơi những người đàn ông quyền lực tận dụng quan hệ và ảnh hưởng để ưu ái lẫn nhau và loại bỏ người bên ngoài.

Greene chuyển sang giọng điệu ôn hòa hơn so với phong cách công kích mạnh mẽ trước đây. Bà xuất hiện trên chương trình The View của đài ABC, vốn được coi là "vùng an toàn" cho đảng Dân chủ, tuyên bố "những người có tiếng nói mạnh mẽ", đặc biệt là phụ nữ, "cần mở ra một con đường mới".

Trả lời phỏng vấn hồi tháng 8, Greene nói bà không chắc mình có muốn là một phần của đảng Cộng hòa nữa hay không nếu phe này tiếp tục đi theo quỹ đạo như hiện tại.

Bà Greene chỉ trích phe Cộng hòa tại Hạ viện ngày 1/10, khi chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa vì lưỡng đảng không thể thương lượng về ngân sách cho năm tài khóa 2026.

Nữ nghị sĩ nêu lo ngại về chi phí sức khỏe gia tăng, khi trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) dự kiến hết hạn vào cuối năm nếu không được gia hạn. Phe Dân chủ coi gia hạn ACA là "lằn ranh đỏ", trong khi đảng Cộng hòa muốn tách ACA khỏi dự luật.

"Tôi sẽ đối đầu tất cả trong vấn đề này, vì khi ưu đãi hết hạn, chi phí bảo hiểm cho con tôi, cũng như các gia đình tuyệt vời và chăm chỉ ở khu vực tôi đại diện, sẽ tăng gấp đôi", bà Greene viết trên X ngày 6/10.

Tổng thống Trump từ lâu đã muốn loại bỏ ACA, một trong những chính sách nổi bật của ông Barack Obama, và thay thế bằng đạo luật khác. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa hiện chưa đưa ra được phương án khả thi để thay thế ACA, ngoại trừ ý tưởng chi tiền trợ cấp mua bảo hiểm cho người dân.

Nữ nghị sĩ cũng tranh thủ chỉ trích Tổng thống Trump liên quan những chính sách đối ngoại của ông, như mô tả việc chính quyền Mỹ tăng gấp đôi viện trợ cho Argentina là "cú đấm thẳng vào bụng", trong khi người Mỹ đang phẫn nộ vì giá nhu yếu phẩm hàng ngày ở mức cao.

Trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa, bà Greene chỉ trích ông Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng gặp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa và tuyên bố giúp đỡ quốc gia Trung Đông.

"Tôi rất muốn thấy những cuộc họp không ngừng tại Nhà Trắng bàn về chính sách đối nội, thay vì gặp lãnh đạo nước ngoài và chính sách đối ngoại", bà viết ngày 10/11.

Ông Trump lập tức đáp trả, cho rằng bà Greene "đã lạc lối". Ông đáp trả rằng trên cương vị Tổng thống, ông phải nhìn nhận tình hình ở tầm thế giới, không phải chỉ riêng vấn đề trong nước.

"Giọt nước tràn ly" khiến quan hệ Trump - Greene sụp đổ là việc nữ nghị sĩ ủng hộ nỗ lực buộc Bộ Tư pháp Mỹ phải công bố thêm tài liệu liên quan cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Trong khi chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam ở nhà tù Manhattan, New York vào tháng 8/2019.

Ông Trump và Epstein từng là bạn bè nhưng bất hòa vào năm 2004 vì một thỏa thuận bất động sản. Tuy nhiên, loạt email được các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ công bố gần đây cho thấy tên ông Trump nhiều lần xuất hiện trong các cuộc trao đổi của tỷ phú này.

Trong bài đăng hôm 15/11, bà Greene tiếp tục nhắc đến vấn đề trên. "Là phụ nữ, tôi không xem nhẹ các mối đe dọa từ đàn ông. Giờ tôi đã phần nào hiểu được nỗi sợ hãi và áp lực mà những phụ nữ là nạn nhân của Epstein và nhóm của ông ta phải chịu", bà viết.

Ông Trump hồi tháng 7 mô tả những thành viên Cộng hòa muốn công bố hồ sơ Epstein là "ngớ ngẩn, yếu kém và lãng phí thời gian".

Bà Greene lập luận đây là "điều đúng đắn nên làm" cho cả đất nước lẫn các nạn nhân của Epstein, chỉ trích đảng Dân chủ có 4 năm dưới thời ông Joe Biden để hành động, nhưng lại không làm gì.

"Nền tảng MAGA tin rằng trong hồ sơ Epstein có những thông tin về 'nhà nước ngầm' và họ không hiểu tại sao ông Trump lại không muốn công bố", giáo sư Joseph Siracusa, Đại học Curtin, Australia, bình luận. Ông Trump từng nhiều lần đề cập đến "nhà nước ngầm" trong chính phủ Mỹ và tuyên bố sẽ phá hủy nó.

"Ông Trump có lẽ có lý do riêng... và ông ấy đã mâu thuẫn với Marjorie Taylor Greene vì vấn đề này", ông Siracusa tiếp tục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 10/11. Ảnh: Reuters

Tình trạng đối đầu đánh dấu rạn nứt nghiêm trọng với phong trào MAGA, đặc biệt khi chỉ còn một năm là diễn ra bầu cử giữa kỳ. Thay đổi đột ngột của bà Greene làm dấy lên đồn đoán rằng nghị sĩ này có ý định tranh cử tổng thống vào năm 2028, song bà đã bác bỏ.

Bà Greene ngày 16/11 bày tỏ mong muốn xóa bỏ hiềm khích với ông Trump và kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ nội bộ.

"Điều tổn thương nhất là Tổng thống Trump đã nói, và không đúng chút nào, rằng tôi là 'kẻ phản bội'. Điều đó có thể khiến người ta bị kích động và công kích tôi, khiến tôi gặp nguy hiểm", bà Greene nói với CNN.

Bà khẳng định mình vẫn ủng hộ ông Trump và xin lỗi vì đã góp phần tham gia vào "chính trị độc hại". "Tôi thực sự hy vọng chúng tôi có thể làm hòa", nữ nghị sĩ tiếp tục.

Tổng thống Trump chưa bình luận về diễn biến.

Ông chủ Nhà Trắng ngày 16/11 đã thay đổi quan điểm, ủng hộ Hạ viện Mỹ công bố hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Epstein vì "không có gì phải giấu", đồng thời cáo buộc các nghị sĩ Dân chủ đang thúc đẩy "trò lừa bịp về Epstein".

Như Tâm (Theo USA Today, CNN, ABC)