'Bất đồng công nghệ chống drone' khiến Mỹ đóng không phận vùng biên giới

Vùng trời El Paso bị phong tỏa trong hơn 7 giờ, dường như do Lầu Năm Góc triển khai công nghệ chống drone mà không phối hợp với giới chức dân sự.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tối 10/2 thông báo đóng cửa không phận tại thành phố biên giới El Paso ở bang Texas đến rạng sáng ngày 21/2 vì "lý do an ninh đặc biệt". Hạn chế được gỡ bỏ sau hơn 7 tiếng, FAA cho biết "không có mối đe dọa nào" đối với hàng không thương mại.

Các quan chức địa phương và một số nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ lo ngại về động thái trên. Thị trưởng El Paso Renard Johnson cho biết ông và ban quản lý sân bay quốc tế El Paso (ELP) đều không được thông báo trước về quyết định đóng không phận.

Thị trưởng Johnson thêm rằng động thái bất ngờ đã khiến các máy bay làm nhiệm vụ khẩn cấp không thể cất cánh, những chuyến bay y tế đang tới ELP cũng phải chuyển hướng đến sân bay quốc tế Las Cruces cách đó gần 100 km.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy, cũng như đại diện Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, ngày 11/2 cho biết FAA quyết định đóng cửa không phận El Paso vì sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái (drone) do băng đảng ma túy Mexico điều khiển. Ông Duffy tuyên bố mối đe dọa "đã bị vô hiệu hóa" và không còn nguy hiểm nào đối với các chuyến bay dân sự.

Dù vậy, truyền thông Mỹ dẫn lời 4 nguồn tin giấu tên cho biết FAA phải ra lệnh đóng không phận tại El Paso vì Lầu Năm Góc quyết định sử dụng "công nghệ chống drone mới" mà không cho giới chức hàng không đủ thời gian đánh giá rủi ro đối với hoạt động của máy bay dân sự.

Quân đội Mỹ đang phát triển công nghệ laser công suất cao để đánh chặn drone, phương tiện được các băng đảng ma túy Mexico sử dụng để theo dõi lực lượng biên phòng và vận chuyển ma túy vào lãnh thổ Mỹ.

Các nguồn tin cho biết bất chấp phản đối từ FAA, Lầu Năm Góc tuần này triển khai công nghệ mới tại căn cứ Bliss gần thành phố El Paso, nhằm đối phó thứ mà giới chức quân sự tưởng là drone của băng đảng ma túy, nhưng thực chất lại là một quả bóng bay. "Hoạt động này được tiến hành mà không có sự phối hợp của FAA", một nguồn tin cho hay.

Hãng thông tấn Reuters cho biết công nghệ được sử dụng là hệ thống laser LOCUST, vũ khí chuyên chống drone với công suất 20 kilowatt do hãng AeroVironment phát triển.

Theo hai nguồn tin, giới chức FAA đã cảnh báo trước với Lầu Năm Góc rằng họ không có lựa chọn nào ngoài đóng cửa vùng trời nếu không được cung cấp đủ thời gian và thông tin để đánh giá rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra.

Giới chức hàng không và quân đội Mỹ ban đầu dự kiến nhóm họp ngày 20/2 để thảo luận. Dù vậy, quân đội Mỹ đã quyết định hành động sớm hơn mà không dời lịch cuộc họp, khiến FAA phản ứng bằng cách đóng không phận trong vòng 10 ngày, động thái được coi là hiếm thấy.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên trong chính quyền Mỹ bác bỏ thông tin đã có trục trặc trong quá trình liên lạc giữa các bên, khẳng định Lầu Năm Góc và Bộ Giao thông Mỹ đã phối hợp với FAA trong nhiều tháng và được đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào đối với hoạt động bay thương mại.

Khi được hỏi về thông tin Mỹ đóng cửa không phận El Paso vì sự xâm nhập của drone do băng đảng ma túy Mexico vận hành, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà không nhận được báo cáo về sự xuất hiện của drone tại biên giới hai nước.

