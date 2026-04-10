Bắt đầu thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Kỳ thi tốt nghiệp THPT thử nghiệm trên máy tính sẽ được tổ chức với quy mô rộng, ngay trong tháng 4-5.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10/4 cho biết thông tin trên tại hội nghị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cơ quan này dự kiến trình Chính phủ đề án thi trên máy tính trong năm nay. Các địa phương cần có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho trường học để tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trong tương lai, phục vụ dạy học, kiểm tra thường xuyên.

Việc này theo yêu cầu của Chính phủ hồi tháng 9 năm ngoái, trong mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo với giáo dục và đào tạo.

Với tuyển sinh đại học, một số trường đã tổ chức thi trên máy tính như kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội, thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA). Song, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM với quy mô lớn nhất - khoảng 140.000 thí sinh vẫn thi trên giấy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6, dự kiến hơn một triệu thí sinh. Kết quả thi được công bố vào 8h ngày 1/7.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm