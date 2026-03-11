Công bố 6 thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó thêm 2 chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế dùng miễn thi môn này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/3 công bố quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với một số điều chỉnh so với năm ngoái.

Đầu tiên, Bộ mở rộng danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn này trong xét tốt nghiệp THPT. Trong đó bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên. Những năm trước, danh mục này chỉ gồm các loại chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, dù Tiếng Hàn cũng là một trong các môn thi.

Với nhóm chứng chỉ tiếng Anh, Bộ chấp nhận thêm Versant English Placement (VEPT) với yêu cầu tối thiểu 43 điểm.

Thứ hai, Bộ giảm một nửa số giấy tờ thí sinh cần thiết trước và sau kỳ thi tốt nghiệp. Cụ thể, Bộ tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là "Giấy báo dự thi"; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành "Giấy chứng nhận kết quả thi", do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký cấp.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Điểm mới tiếp theo là thời gian thu nhận đơn phúc khảo chỉ còn 5 ngày thay vì 10 ngày như trước. Theo Bộ, việc này nhằm thông báo kết quả sớm hơn, thuận tiện cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thứ tư, Bộ thay đổi quy trình chấm phúc khảo. Tất cả bài thi bị thay đổi điểm từ 0,25 trở lên so với ban đầu đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người chấm phúc khảo và người chấm ban đầu. Trước đây, bài thi lệch 0,5 điểm mới cần đối thoại.

Thứ năm, diện ưu tiên được điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đồng nhất với nhóm được ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, để các cơ quan thuận lợi rà soát.

Ví dụ, người dân tộc thiểu số học ở các xã đặc biệt khó khăn trong ít nhất 2/3 thời gian của cấp THPT sẽ được cộng 0,5 điểm ưu tiên, thay vì phải học cả 3 năm như trước.

Cuối cùng, Bộ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi; trong đó tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các công việc thủ công như gửi đĩa CD qua đường bưu điện, tăng tốc độ xử lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hai tuần so với các năm trước. Mỗi năm, khoảng một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Các em có thể dùng kết quả này để xét tốt nghiệp và đại học.

Bộ cho biết sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp với các mốc thời gian cụ thể trong tháng này. Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 được giữ ổn định về cấu trúc, tỷ lệ, mức độ phân hóa như năm 2025, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không công bố đề minh họa.

