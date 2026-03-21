Bắt chước thực đơn giảm cân 'Lưu Diệc Phi', nam diễn viên nhập viện cấp cứu

Nam nghệ sĩ Đài Loan Triệu Chính Bình nhập viện khi suy kiệt, co thắt dạ dày sau khi áp dụng thực đơn giảm cân 5 ngày có tên "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Mạng xã hội gần đây lan truyền phương pháp ăn kiêng cực đoan kéo dài 5 ngày gắn mác diễn viên Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên nổi tiếng với vóc dáng thanh thoát và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, theo Liberty Times hôm 17/3. Theo đó, quy trình này yêu cầu người thực hiện chỉ ăn trứng vào ngày đầu tiên, uống nước không đường ngày thứ hai, sau đó lần lượt chỉ tiêu thụ thịt vào ngày thứ ba, trái cây ít đường ngày thứ 4 và kết thúc bằng ngày chỉ ăn rau xanh. Tuy nhiên, quy trình ăn kiêng khắc nghiệt này chưa từng được "chính chủ" xác nhận và liên tục dấy lên những lo ngại về sức khỏe.

Nghệ sĩ Đài Loan Triệu Chính Bình. Ảnh: Instagram

Bị thu hút bởi lời quảng cáo có thể giảm tới 7-8 kg nếu tuân thủ nghiêm ngặt, nghệ sĩ Đài Loan Triệu Chính Bình quyết định trải nghiệm nhưng phải nhập viện cấp cứu ngay trong quá trình thực hiện. Chia sẻ trong chương trình "11 O'clock hot Shop", nam nghệ sĩ thừa nhận những người thừa cân thường dễ bị lung lay bởi các phương pháp dân gian và muốn thử nghiệm mọi cách để giảm trọng lượng.

Nam nghệ sĩ cho biết ngay ngày đầu tiên thực hiện chế độ chỉ ăn trứng và uống nhiều nước, cơ thể ông xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. "Việc uống quá nhiều nước khiến tôi liên tục ợ hơi ra mùi lưu huỳnh, cảm giác vô cùng khó chịu", ông kể.

Sang ngày thứ hai, thực đơn chỉ gồm các loại chất lỏng. Triệu Chính Bình thừa nhận việc chỉ uống nước lọc là một khó khăn nên uống đủ mọi thứ, từ có đường đến không đường, thậm chí cả cà phê, tinh chất gà cùng nhiều loại thức uống khác. Đến ngày thứ ba chỉ ăn thịt, cơ thể ông Triệu bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường.

"Khi được đưa đi bệnh viện, tay chân tôi run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Vùng bụng đau thắt như bị vặn xoắn, kèm theo các chỉ số đường huyết biến động thất thường và nồng độ oxy trong máu mất ổn định", ông nhớ lại.

Các bác sĩ khẳng định đây là phương pháp giảm cân cực đoan gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Trước tình trạng hệ tiêu hóa bị tổn thương nặng, Triệu Chính Bình buộc phải bỏ dở thử thách và thừa nhận bản thân đã cận kề ranh giới nguy hiểm trước khi kịp đạt được mục tiêu đốt cháy mỡ thừa.

Diễn viên Lưu Diệc Phi. Ảnh: Baidu

Lưu Diệc Phi, tên thật là An Phong, sinh năm 1987 tại Vũ Hán (Trung Quốc), là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất thế hệ 8X. Cô được mệnh danh "Thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết cùng khí chất cổ điển hiếm có. Bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi, Lưu Diệc Phi nhanh chóng gây chú ý với vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Không dừng lại ở hình tượng ngọc nữ cổ trang, Lưu Diệc Phi thử sức với điện ảnh hiện đại và Hollywood. Ngoài đóng phim, người đẹp còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện thời trang lớn.

Bình Minh (Theo Liberty Times, SETN, HK01)