Bất an vì voi quật chết người ở Lâm Đồng

3 con voi rừng xuất hiện nhiều ngày qua tại xã Đắk Wil (Đăk Nông cũ), phá hoại vườn rẫy, quật chết một người đi rừng, khiến người dân bất an.

Khoảng 10 ngày nay, người dân thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil, sống trong lo lắng khi đàn voi rừng thường xuyên xuất hiện, phá cây trồng, chòi canh rẫy và rình rập khu vực dân cư.

Ông Trần Văn Hiệp, người dân trong thôn, cho biết vài ngày trước voi về rẫy nhà ông, phá hỏng nhiều cây dừa, chuối, cau và giẫm nát vườn bắp. Một số cây dừa to hơn cột nhà cũng bị chúng quật gãy. Căn chòi gỗ bị phá hư hỏng nặng.

"Trước đây voi chỉ xuất hiện ban đêm, nay khoảng 4h chiều đã ra phá rẫy. Chúng tôi phải ngưng sản xuất nhiều ngày nay để đảm bảo an toàn", ông Hiệp nói.

Dấu chân voi đường kính gần 40 cm trong rẫy ông Hiệp, xã Đắk Wil. Ảnh: Chi Yêng

Tương tự, khu rẫy của ông Bùi Minh Kiển ở gần đó cũng bị đàn voi giẫm đạp, quật ngã nhiều loại cây trồng như bắp, chuối, dứa. Sau khi ăn no, chúng còn nằm lăn lộn giữa rẫy, khiến mấy sào bắp bị hư hại nặng.

"Trước kia chúng thấy người là bỏ đi, giờ thì quay lại rượt đuổi, rất nguy hiểm", ông Kiển nói và mong chính quyền có biện pháp bảo đảm an toàn.

Ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, cho biết gần đây trên địa bàn có ba con voi rừng thường xuyên xuất hiện kiếm ăn ở khu vực rẫy của người dân, gần lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Đắk Wil quản lý, giữa thôn 18 và thôn Đồi Mây.

Đàn voi được xác định đã quật chết một người dân ở thôn 18 đi rừng lấy măng. Thi thể được phát hiện bốn ngày trước, trên người có nhiều vết thương, xung quanh có dấu chân voi.

Một vườn bắp ở thôn Đồi Mây bị voi về ăn, quật phá. Ảnh: Chi Yêng

Trước nguy cơ voi tiếp tục tấn công, xã đã phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân giữ khoảng cách tối thiểu 30 m khi phát hiện voi rừng; không tụ tập xem, chọc phá hay tiếp cận gần; có thể dùng vật dụng tạo âm thanh lớn như kẻng, trống, loa, máy nổ để xua đuổi. Người dân cũng được khuyến cáo không ngủ đêm trong rừng hoặc các chòi lán gần nơi voi xuất hiện.

Đắk Wil là xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng giáp Campuchia và tỉnh Đăk Lăk. Đây là khu vực giáp ranh rừng phòng hộ, nơi đàn voi thường di chuyển kiếm ăn.

Hai ngày trước, sau vụ voi quật chết người, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đăk Lăk đã đề nghị xã Đắk Wil thành lập tổ phản ứng nhanh ứng phó khi voi xuất hiện, đồng thời kiến nghị tỉnh Lâm Đồng bố trí kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại, nhằm hạn chế xung đột giữa người và voi.

Lên rừng hái măng nghi bị voi giẫm chết Hiện trường chòi rẫy, vườn tược ở xã Đắk Wil bị voi về quật phá, ngày 17/10. Video: Chi Yêng

Tư Huynh