Người đàn ông lên rừng bẻ măng nghi bị voi giẫm chết

Lâm ĐồngNgười đàn ông 66 tuổi trú xã Đắk Wil (huyện Cư Jút, Đắk Nông cũ) được phát hiện chết trong rừng sau khi đi hái măng, cạnh đó có nhiều dấu vết giống chân voi giẫm đạp.

Chiều 19/10, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, cho biết lực lượng chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân ông Mã Văn Tiến, trú thôn 18, tử vong trong rừng.

Dấu vết hiện trường gần chỗ nạn nhân nằm chết giống như chân voi giẫm chà. Ảnh: Chi Yêng

Hai hôm trước, gia đình nạn nhân đến công an xã trình báo việc ông Tiến vào rừng hái măng một mình nhưng không thấy trở về. Công an, quân sự xã cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, đến sáng 18/10 phát hiện thi thể nạn nhân nằm chết gần trong khu rừng tre gần suối Đăk Rích, thuộc tiểu khu 854.

Thi thể được ghi nhận có nhiều vết bầm, chấn thương nặng. Tại hiện trường có nhiều dấu vết giống vết nghi là dấu chân voi rừng. "Hiện vẫn chưa thể khẳng định nạn nhân chết do voi rừng tấn công, công an xã đang phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung làm rõ", lãnh đạo xã cho hay.

Lên rừng hái măng nghi bị voi giẫm chết Hiện trường chòi rẫy,, vườn tược ở xã Đắk Wil bị voi về quật phá, ngày 17/10. Video: Chi Yêng

Theo người dân xã Đắk Wil, mấy hôm nay voi rừng thường xuyên xuất hiện ở các khu rẫy gần rừng vào ban đêm, phá hoại chòi rẫy, cây trồng và hoa màu trong khu vực. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế đi rừng một mình, nhất là ở những khu vực ghi nhận voi rừng xuất hiện để đảm bảo an toàn.

Việt Quốc