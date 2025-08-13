'Bất an khi hàng xóm sạc xe điện ở hành lang chung cư'

Đi làm về, tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy chiếc xe máy điện dựng sát cửa nhà, nối theo một ổ điện từ cửa nhà đối diện.

Cái hành lang chung cư vốn chật hẹp, hàng xóm đã tận dụng dựng vài chiếc xe đạp, tranh, ảnh, lồng chim, giờ xuất hiện thêm một chiếc xe máy điện mới tinh. Chiếc xe dựng ngay sát cửa nhà tôi, nối một ổ điện kéo từ cửa nhà hàng xóm. Vị trí này là hướng thẳng ra cầu thang thoát hiểm. Vô thức hình dung nếu chiếc xe kia bốc cháy khói xe bịt kín lối thoát hiểm duy nhất của tòa nhà này, thật kinh khủng.

Là hàng xóm lâu năm, tôi chưa biết bày tỏ sự quan ngại này như thế nào nhưng tôi biết rõ việc sạc xe điện ở hành lang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ắc-quy và pin lithium-ion nếu quá nhiệt, chập điện hay sạc quá lâu rất dễ phát nổ hoặc cháy. Tôi rất muốn nói về vị trí chiếc xe đặt ngay lối thoát hiểm, chỉ cần một vụ cháy nhỏ thôi là khói dày đặc, mọi người khó thoát kịp. Nhưng chuyện tế nhị là, nhắc nhở hàng xóm không phải dễ. "Bán anh em xa mua láng giềng gần", tôi e ngại nói thẳng thì mất hòa khí, mà im lặng thì nguy hiểm vẫn ở đó. Quá bất ngờ, hiện tôi chưa biết nên xử lý tình huống này như thế nào.

Theo tôi tìm hiểu, nếu sạc xe điện ở hành lang với một chiếc ổ điện không đạt tiêu chuẩn dễ gây nóng dây dẫn đến chập điện, dây sạc có thể phát sinh tia lửa điện. Đặc biệt khi nhiệt lượng tích tụ hành lang kín gió, nhiệt từ pin và bộ sạc không tản ra tốt, tăng rủi ro quá nhiệt và cháy.

Ngoài ra, hiện tượng "thermal runaway" pin bị hỏng, chập, hoặc quá nhiệt có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, nhiệt tăng nhanh không kiểm soát và phát nổ. Hơn nữa khi cháy pin lithium-ion rất khó khống chế, có thể lan nhanh sang các vật dụng khác trong hành lang.

Việc chiếc xe đặt ở vị trí ngay lối ra thang thoát hiểm duy nhất sẽ cản đường di chuyển. Trong tình huống khẩn cấp, người dân dễ vấp dây điện hoặc vướng vào xe, làm chậm quá trình sơ tán.

Gần đây có nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra từ việc sạc xe điện, việc tìm hiểu về những thông tin này không khó. An toàn chung đâu chỉ là chuyện của riêng ai – đôi khi chỉ cần một chút để ý, nhờ độc giả tư vấn giúp tôi cách giải quyết hợp tình hợp lý tình huống này biết đâu có thể ngăn được một tai nạn.

Độc giả Vũ Vũ