Barca tránh được vết xe đổ của Real trước đội hạng Nhì

Tây Ban NhaBarca thắng đội hạng Nhì, Racing Santander 2-0 ở vòng 1/8 Cup Nhà Vua tối 15/1.

Trước trận Racing - Barca một ngày, Real thua Albacete - đội đang đứng thứ 17 trong 22 đội giải hạng Nhì Tây Ban Nha - với tỷ số 2-3. Nhưng thầy trò Hansi Flick tránh được vết xe đổ khi gặp Racing - đội đang dẫn đầu giải này. Ferran Torres và Lamine Yamal lần lượt ghi hai bàn vào lưới Racing trong hiệp hai.

HLV Flick chỉ giữ 5 cầu thủ đá chính so với trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha thắng Real 3-2 hôm 11/1. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng ghi bàn. Hiệp một, Barca chơi kỷ luật và tránh mắc sai lầm, trong khi Racing phòng ngự tốt. Bên cánh phải, Yamal và Jules Kounde gây không ít nguy hiểm, nhưng không thể chuyền đường quyết định cho đồng đội.

Olmo (giữa) tham gia tấn công trong trận Racing 0-2 Barca ở vòng 1/8 Cup Nhà Vua tối 15/1. Ảnh: AS

Sau giờ nghỉ, Barca đẩy cao tốc độ tấn công, khiến Racing bị bất ngờ. Các cầu thủ áo đỏ lam liên tục dồn ép tuyến giữa, phá vỡ cấu trúc chiến thuật của đội chủ nhà và dứt điểm. Họ sút 4 lần chỉ trong 10 phút đầu hiệp hai, gồm cả hai lần trúng đích. Việc đưa Fermin Lopez vào thay Marc Bernal góp phần tăng cường thế công cho Barca.

Phút 65, Ferran Torres thoát xuống, rê qua thủ môn Jokin Ezkieta rồi sút vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

Torres mở tỷ số trận Racing 0-2 Barca ở vòng 1/8 Cup Nhà Vua tối 15/1. Ảnh: AP

Sau bàn thắng, trận đấu trở nên cởi mở. Racing chủ động lên bóng, pressing tầm cao và tìm kiếm cơ hội. Họ gây không ít sóng gió, nhưng hàng thủ Barca vẫn xử lý tốt. Các cầu thủ của HLV Flick bẫy việt vị thành công 10 lần, trong đó có hai lần Racing đưa bóng vào lưới thủ môn Joan Garcia nhưng không được công nhận bàn.

Ở chiều còn lại, Barca tung thêm Raphinha, Pedri và Robert Lewandowski với ý đồ ghi thêm bàn. Phút 90+6, chính Raphinha chuyền cho Yamal đệm bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-0.

Barca vào tứ kết Cup Nhà Vua cùng 7 đội thắng trước đó, gồm Bilbao, Sociedad, Atletico, Albacete, Betis, Alaves và Valencia. Albacete là đội hạng Nhì duy nhất còn lại ở giai đoạn này. Lễ bốc thăm chia cặp sẽ diễn ra vào ngày 19/1. Mùa trước, Barca thắng Real 3-2 trong trận chung kết.

Thanh Quý