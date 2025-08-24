Barca thắng ngược dù bị dẫn hai bàn

Tây Ban NhaBị dẫn 0-2 sau hiệp một, Barca ghi ba bàn trong hiệp hai để thắng ngược chủ nhà Levante 3-2 ở vòng hai La Liga.

Trên sân Ciutat de València hôm 23/8, Barca thi đấu không tệ, nhưng liên tiếp thủng lưới vì sai lầm ở hàng thủ. Phút 15, Ivan Romero làm động tác giả loại bỏ Pau Cubarsi trong vòng cấm rồi sút chéo góc mở tỷ số.

Đến phút bù, VAR can thiệp, xác định Alejandro Balde để bóng chạm tay trong vòng cấm và cho chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Jose Luis Morales sút sang phải, giúp Levante bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn hai bàn.

Ivan Romero sút chéo góc mở tỷ số trong trận Levante thua Barca 2-3 ở vòng hai La Liga trên sân Ciutat de València, Tây Ban Nha ngày 23/8/2025. Ảnh: LaPresse

Nhưng thế trận đảo chiều trong hiệp hai. Phút 49, từ đường chuyền của Lamine Yamal, Pedri nã đại bác từ khoảng cách 25 mét, găm bóng vào góc cao, khiến thủ thành Pablo Campos bay hết cỡ cũng không thể chạm bóng.

Ba phút sau, Raphinha đá phạt góc bên cánh phải để Ferran Torres đá nối tung nóc lưới Levante. Tiền đạo Tây Ban Nha làm tốt nhiệm vụ thay thế Robert Lewandowski bị chấn thương, khi cũng góp một bàn trong trận mở màn thắng Mallorca 3-0.

Cao trào được đẩy lên ở phút bù giờ. Lamine Yamal châm bóng từ cánh phải vào vòng cấm, khiến hậu vệ Unai Elgezabal - trong nỗ lực truy cản Torres - đánh đầu về lưới nhà, giúp Barca hoàn tất màn lội ngược dòng.

Ferran Torres mừng bàn gỡ hòa 2-2. Ảnh: LaPresse

Barca toàn thắng ba trận gần nhất khi bị dẫn hai bàn, trước Atletico (4-2), Celta Vigo (4-3) và Real Madrid (4-3), tại La Liga mùa 2024-2025. Nhưng đây là lần đầu tiên trong thế kỷ 21, Barca thắng ngược khi bị dẫn 0-2 ở hiệp một tại La Liga. Trước đó, họ hòa một, thua 12 khi rơi vào tình cảnh tương tự.

Trận này, Marcus Rashford đá chính ở vị trí tiền đạo trái sở trường. Cầu thủ người Anh thi đấu mờ nhạt, chạm bóng 41 lần và dứt điểm trúng đích một lần, trước khi nhường chỗ cho Dani Olmo đầu hiệp hai.

Ở vòng ba La Liga, Barca làm khách của Rayo Vallecano ngày 31/8.

Hồng Duy